Во время иммерсивного спектакля москвичи на себе ощутят, с какими трудностями сталкиваются дети-сироты

10 ноября на Триумфальной площади в Москве пройдет иммерсивный спектакль в рамках благотворительной акции «Другая жизнь»: зрителей с завязанными глазами проведут по «аттракциону», чтобы они смогли ощутить с какими основными трудностями сталкиваются дети-сироты.

Этот иммерсивный спектакль – совместная идея благотворительный фонда «Арифметика добра» и Perspective Production.

Благодаря такой акции фонд надеется привлечь внимание россиян к проблемам социализации детей — сирот и собрать средства на кураторство, обучение, сопровождение детей во время нахождения в детских домах и после их выпуска.

– Фонду необходимо планировать оплату работы педагогам или психологам, которые помогают детям адаптироваться к будущей самостоятельной жизни, – рассказывают организаторы. – У детей-сирот просто нет социализации: они не знают, что такое личное пространство и личные вещи, не знают, как оплачивать ЖКУ, не умеют готовить…Кроме того, многие из них считают, что образование им не нужно. В итоге, когда ребенок вырастает и покидает детский дом, он остается совсем один в большом мире, неприспособленный к жизни вне спецучреждения.

Спектакль будет проходить в павильоне на протяжении 12-ти часов и принять в нем участие сможет любой желающий. Зрители смогут не просто наблюдать за происходящим, но и влиять с помощью голосования на ход спектакля и поведение героев.

На спектакль приглашены не только прохожие, но и звезды, блогеры, а все происходящее будет транслироваться в соцсетях.

В спектакле, поставленном режиссером Александром Цоем, примут участие актеры театра ТЕАТР.DOC.

Большая часть спектаклей ТЕАТР.DOC — в жанре документального театра. Документальный театр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности.