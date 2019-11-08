Нигина Сайфуллаева: Женщине нужен секс не меньше, чем мужчине!

«Верность» Нигины Сайфуллаевой - редкий пример отечественной эротической драмы, причём довольно бесстрашный для наших закомплексованных широт. Главная героиня в исполнении Евгении Громовой, неудовлетворённая сексуальной жизнью с мужем, использует лазейку его неверности (впрочем, не доказанной, а существующей лишь в воспалённом женском воображении) для того, чтобы самой впасть в блуд и открыть в себе какую-то новую, незнакомую ей самой женщину, дремавшую в скромной благообразной упаковке акушера-гинеколога. Сайфуллаева отлично ставит эротические сцены - дело не столько в их откровенности, сколько в реализме и точности. С таким смаком и вкусом у нас этого никто сейчас не делает. В фильме присутствует амбивалентность - ясность и многозначность, он о вечном и о сиюминутном (любовь и измена во времена фейсбука и гаджетов имеют свои особенности), его героиню хочется и обнять, и убить. Это фильм, населенный живыми людьми с отлично функционирующими органами чувств (и всеми остальными органами), что большая редкость для современного отечественного кино - бесполого, стерильного, населённого человекообразными ходячими схемами.

- Какой был изначальный импульс к этому фильму?

- Изначально наш с Любой Мульменко сценарий назывался «Ревность». Мне интересно делать кино о том, что меня искренне волнует. В общем, я была ревнива. Вот и хотела эту тему разобрать и изучить. Точнее, как-то освободиться от этого чудовищного состояния. Кино для меня психотерапия. Не дойдя даже до съемок, тема ревности себя исчерпала, герои зажили своей жизнью и на первый план вышла тема кризиса сексуальности героини. Это было уже по-настоящему интересно. Такая серая зона, где было с чем разбираться. Поэтому фактически мы придумали новый сценарий

- В словах «ревность» и «верность» одни и те же буквы. Тебе не кажется, что все мы, люди, придаем слишком большое значение тому, что вызывает ревность? Что люди придают такое значение мимолетной измене?

- Многие из нас проходят через опыт измены. И измена, кстати, не всегда мимолетная. Но почти всегда дико болезненная и неминуемо связана с грядущим кризисом. Понятие измены и ревности я бы не объединяла. Ревность все же ближе к паранойе, ведь ее испытываешь, когда ничего еще не понятно. Когда понятно – это уже не ревность, а нормальная реакция на обман. Кризис самооценки многим помогает перейти на следующий этап самопознания и шанс на развитие отношений внутри пары. Нашей героине было необходимо сначала разобраться в себе, а уже потом внятно говорить с мужем. Думаю, с этим незнанием себя и связана невозможность разговора в паре. Это помимо отсутствия такого навыка вообще в российском обществе.

- Были ли у картины проблемы с цензурой перед выходом в прокат?

- К счастью, никакой цензуре фильм не подвергали. Монтаж фильма остался нетронутым. Мы получили прокатное удостоверение, сейчас фильм идет в кинотеатрах в таком виде, в котором мы его задумывали. Это, конечно, большое счастье.

- Ты настолько точно, без ханжества снимаешь в кино секс, что каждый твой новый фильм вызывает слухи о том, что секс у тебя реальный.

- Да, доходил такой слух. Это не так. Иначе получается, что чтобы снять, например, сцену самоубийства или сцену психоза убедительно, нам всегда было бы нужно реально исполнять все трюки. Никаких артистов бы не хватило. Вообще с технической точки зрения съемки эротических сцен никак особо не отличаются от обычных. Мы к ним точно так же готовились. Разбирали с актерами с драматургической точки зрения, раскадровывали с оператором, разводили мизансцену. Мы не напивались, не раздевались всей съемочной группой, чтобы актерам было не так стыдно. Никаких этих хитростей не было. Все эмоциональные этапы мы проходили на репетициях, в обсуждениях, а потом просто снимали. Разница только в обнажении.

- Актеры не зажимались?

- В своем раскрепощении они обогнали даже меня. Мы изначально договорились о том, что снимаем кино о чем-то очень естественном и нормальном. Секс - это часть нашей жизни. Поэтому обошлось без стыда. Съемочная группа тоже подключалась эмоционально. Обычно осветители не читают сценарий. Но в определенный момент и они попросили его почитать. Конечно, я волновалась перед съемками, это нормально, но исполнитель главной роли Саша Паль сказал мне: «Успокойся пожалуйста, мы все сделаем!». Так оно и получилось.

- Наблюдал за тем, как зрители требовали от тебя ответа за финал фильма, в котором героиня кажется преображенной своим эротическим опытом.

- Я неохотно комментирую финал. Мы намеренно его сделали таким, чтобы он отражался в зрителе, его личном жизненном опыте. Как только я начинаю его формулировать, смысл фильма сужается. Впрочем, на этот вопрос отвечает само название «Верность». Это прежде всего верность самой себе. Героиня узнала о себе что-то новое и приняла это в себе. Больше ей не нужно бросаться в объятья мужчин с целью самоутверждения. Теперь она может жить в гармонии сама с собой.

- Евгения Громова стала настоящим открытием фильма.

- Мы не были знакомы с Женей до съемок, в отличие от Саши Паля. Мы искали нашу героиню четыре месяца! Я была уже на грани отчаяния. Когда на пробы пришла Женя, мы наконец выдохнули. От нее исходил очень правильный баланс между сдержанностью и манкостью. Вообще она выпускница курса Сергея Женовача, играла в театре и совсем немного в кино. Когда она появилась, мы уже никого не пробовали на главную роль. Так что она открытие и для меня.

- Ты затрагиваешь в фильме основное противоречие брака. В какой-то момент муж и жена становятся родственниками друг другу. Они варят вместе пельмени, какой, спрашивается, после этого секс? Измена заложена в брак, тебе так не кажется?

- В моем короткометражном фильме «Шиповник» был секс между кузенами. Так что секс между родственниками все же возможен. А если серьезно, то все очень индивидуально! Какие-то пары прекрасно живут и без измен. Я не возьмусь диагностировать все общество.

- Ты показываешь то, чего я не припоминаю в российском кино. Что женщине секс нужен в какой-то момент больше, чем мужчине. Вообще женщины-режиссёры в этом вопросе отчаяннее и радикальнее мужчин. К тому же режиссер-мужчина по нынешним временам вряд ли бы решился и на такой «мессидж».

- Мы не имели ввиду, что женщине секс нужен больше, чем мужчине, а скорее, что и для женщины секс является важной частью жизни. Сложной и очень сильно психологически обусловленной. Зрительнице мне писали, как злились на мужчин, которые выкрикивали в зале обзывательства. И именно из-за этой нормы женщина вынуждена жить двойной жизнью, и испытывать постоянный стыд. Под двойной жизнью я не подразумеваю брак, а говорю об отношениях с общественной моралью.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Нигина Сайфуллаева окончила факультет истории искусств РГГУ и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Сняла несколько короткометражек. Первая же полнометражная работа Нигины, молодежная драма «Как меня зовут» (2014) с участием Константина Лавроненко и Александры Бортич принесла ей успех в России и за рубежом. Также участвовала в создании комедийного сериала «Деффчонки» (ТНТ), сняла одну из новелл фильма «Про любовь. Только для взрослых» и пилот сериала «Детки» (ТВ-3). Замужем за режиссером и сценаристом Михаилом Местецким («Тряпичный союз», «Легенда №17» ), имеет сына Ивана.