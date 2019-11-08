2019-11-08T19:59:44+03:00
Свое дело

Старт проекта для женщин-предпринимателей

11 ноября состоится открытие образовательного интенсива, который является частью уникального проекта для женщин-предпринимателей «Стань богатой 2019»
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Проект организован Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и брендом №1 для женщин Cosmopolitan.

Программа интенсива включает в себя 4 мастер-класса, которые пройдут 11, 13, 18 и 22 ноября, а также заключительную конференцию со звездами 23 ноября.

Цель программы - дать современным женщинам инструментарий для реализации себя в самых разных сферах бизнеса, услышать истории известных предпринимателей и звезд, которые поделятся своим опытом по преодолению сложностей на пути к успеху.

Открытие, как и мастер-классы, будет проходить по адресу ул. Охотный ряд, 2, ТГ Модный Сезон, Бизнес-Пространство «Meeting Point», 9 подъезд, 5 этаж, с 18:00 до 22:00.

На открытии интенсива будет организован приветственный кофебрейк.

Дополнительную информацию о проекте Вы можете изучить по ссылке http://berich.2019.cosmo.ru/

Для аккредитации просим обратиться по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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