Ей точно 53 года? Холли Берри похвасталась невероятной фигурой

Оказывается, в 53 года можно выглядеть даже лучше, чем в молодости. И Холли Берри – живой тому пример. В Инстаграме актриса похвасталась невероятной фигурой, продемонстрировав кубики на прессе. Даже в ее лучшие годы у нее не их было. Но терпение и труд творят чудеса!

Актриса – фанат спорта: ежедневно она проводит несколько часов в спортзале под присмотром личного тренера. Как результат – сейчас Холли на пике своей формы. Ее телу может позавидовать любая юная красотка. А теперь звезда достигла заветной мечты и обрела пресс, к которому она давно стремилась.

- Нет лучшего ощущения, чем поставить цель и добиться ее, - рассказала актриса в Инстаграме. - Одна из моих целей – обрести кубики на прессе. Я наконец получила их, и это кажется невероятным! Я призываю вас, ребята, к тому же. Какова ваша цель в фитнесе? Установите планку выше, чем вы надеетесь достигнуть, и держитесь за нее. Работа не будет легкой, но это окупится. Это стоит того каждую чертову секунду.

halleberry Happy #FitnessFriday, everyone! There s no better feeling than setting a goal and smashing it.

Поклонники в комментариях поздравляют Холли и засыпают ее комплиментами. В Инстаграме у актрисы почти 5,7 миллионов подписчиков.

Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор неустанно доказывает, что по-настоящему красивая женщина прекрасна в любом возрасте. Идеальная фигура актрисы – не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного. Один из секретных компонентов рациона звезды – бульон на косточке: Холли варит его несколько часов подряд и считает настоящим кладезем полезных веществ.

Несмотря на потрясающую внешность, актриса сейчас одна – у нее нет бойфренда. Но одинокой себя она не чувствует, ведь у нее есть двое потрясающих детей. 11-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 5-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В недавнем интервью Холли заговорила о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Артистка утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.

С отцами своих детей Холли рассталась не слишком дружески. С Габриэлем Обри она долго судилась, так как манекенщик не давал ей разрешения увезти дочь Налу во Францию. Актриса тогда как раз начала встречаться со своим будущим мужем Оливье Мартинесом и мечтала переехать вместе с дочкой в Париж. Габриэль в 2010 году подал в суд и фактически шантажировал Холли, вымогая у нее алименты. В итоге Холли все-таки пришлось остаться в США.

Брак с Оливье Мартинесом (они были женаты с 2013 по 2016 годы) тоже закончился не слишком радужно: красавец актер, живя с Холли, обрюзг и предпочитал больше времени проводить на диване, чем работать. К тому же его карьера забуксовала, а Берри была как никогда на пике популярности. В итоге именно актриса предложила Оливье расстаться, когда поняла, что их отношения зашли в тупик.