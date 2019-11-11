Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко «зажег» в стиле Сергея Семака

В конце первого тайма матча «Сочи» - ЦСКА главный арбитр Станислав Васильев назначил сомнительный пенальти в ворота гостей, который реализовал Дмитрий Полоз. На перерыв команды уходили при счете 2:1 в пользу хозяев.

По дороге в раздевалку тренер армейцев Виктор Гончаренко, которому чуть раньше показали желтую карточку, «наехал» на судейскую бригаду. Микрофон, находящийся рядом, уловил отчетливую фразу: «Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо...», - сказал тренер, добавив еще пару нецензурных выражений. Эти слова слышали и армейские футболисты, находящиеся поблизости.

Во втором тайме армейцы сумели сами «сделать лицо попроще», забили в ворота «Сочи» два мяча и победили (3:2). Но скандал выплеснулся за пределы стадиона. Все сразу вспомнили слова Сергея Семака, который еще в августе во время перепалки с судьями крикнул своему помощнику: «Не надо с этими козлами разговаривать!» И это тоже попало в трансляцию.

Семак уже на следующий день извинился в Инстаграм, но все равно наставника «Зенита» дисквалифицировали на два матча (один из них — условно) и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Гончаренко, по той же статье дисциплинарного кодекса РФС об оскорблении судьи, тоже грозит дисквалификация от двух до четырех игр, плюс штраф 100 тысяч рублей. Правда, уже сейчас его пытаются отмазать, мол это он сказал просто так и никого персонально не оскорблял. Посмотрим, как поведут себя спортивные чиновники…

Кстати, ЦСКА благодаря этой победе вернулся в группу лидеров. Но до команды Семака пока далековато.

Турнирная таблица команд после 16 туров сезона

1 Зенит 36

2 Локомотив 31

3 Ростов 30

4 ЦСКА 30

5 Краснодар 30

6 Спартак 21

7 Арсенал 19

8 Оренбург 19

9 Урал 19

10 Уфа 18

11 Динамо 18

12 Крылья Советов 18

13 Рубин 17

14 Тамбов 17

15 Ахмат 15

16 Сочи 13