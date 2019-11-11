Владимир Путин — о космодроме «Восточный»: Воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов!

Совещание с членами правительства началось с двух экономических новостей - хорошей и масштабной. И обе сообщил вице-премьер Антон Силуанов.

Хорошая состояла в том, что инвестклимат в России, возможно, немного потеплеет. Следственным органам нельзя будет использовать данные налоговых деклараций, поданных в рамках амнистии капитала.

- За то время, когда шла амнистия, около 19 тысяч деклараций было подано, а сумма задекларированного имущества составляет около 35 миллиардов евро, - рассказал Силуанов. - В ходе одного из судебных разбирательств стало известно, что следственные органы получили разрешение суда на истребование специальной декларации у налоговых органов. Президиум Верховного Суда высказал свою позицию об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов, как доказательство по уголовным делам. Указал абсолютно однозначно на невозможность предоставления налоговыми органами иным государственным органам доступа к сведениям, содержащихся в декларациях.

Первый вице-премьер РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нужно чтобы правительство, министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит «на земле», - поручил Путин.

Вторая новость - эксперимент с налогом на профессиональный доход будет распространен на всю страну. То есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых получат не только бизнесмены Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Калужской области.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в Кремле. Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Более 50 процентов самозанятых, которые были зарегистрированы, – это новые люди, которые ранее не платили налоги, - пояснил вице-премьер. - Предложение со следующего года дать право распространения этого режима всем субъектам России.

- У нас заканчивается так называемый дорожно-строительный сезон, - перешел к другой теме Путин. - В стране ежедневно строится 5 километров новых дорог и ремонтируется 75 километров дорог.

Глава минтранса Евгений Дитрих, докладывая о проделанной работе, посетовал на низкое качество специалистов этой отрасли в стране и попросил передать Московский автомобильно-дорожный университет в его ведомство.

Глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В свое время правительство выступило с инициативой погрузить основные высшие учебные заведения в министерство науки и образования, - удивился Путин. - Если теперь есть идея разобрать это все и раздать по отраслям, то такое решение тоже можно принять. Но нужно сначала согласовать это на правительстве.

Когда дошли до основного вопроса — сокращении гособоронзаказа, выпуска предприятиями ОПК гражданской продукции и локализации производства техники и оборудования, настроение было уже совсем не радушным.

- Намечены масштабные закупки медицинского, строительного, компьютерного оборудования, средств телекоммуникации, дорожной техники на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, - напомнил президент. - Средства так масштабно, целенаправленно, комплексно никогда государство не выделяло на эти цели.

Эти закупки надо провести, опираясь на отечественного производителя, но необходимо обеспечить строгое целевое использование средств. В качестве примера, как не нужно работать, глава государства привел космодром «Восточный».

- Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер», - возмутился Путин.- Нет, воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими средствами, с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить.