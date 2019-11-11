2019-11-11T14:01:06+03:00
Политика

«Полуразведение» или козацко-американская хитрость

Американский чиновник предложил ввести в демилитаризованные зоны Донбасса украинскую полицию и Нацгвардию
Дмитрий СТЕШИН
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Уильям Тейлор предложил ввести в демилитаризованные зоны Донбасса украинскую полицию и НацгвардиюУильям Тейлор предложил ввести в демилитаризованные зоны Донбасса украинскую полицию и НацгвардиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эту гениальную идею, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор высказал вполне официально и публично, на брифинге в селе Золотое, откуда 7 ноября были выведены войска Украины и ЛНР. Брифинг организовывала администрация президента Украины и сказанное можно считать официальным заявлением:

- «Это разведение станет частью подготовки к будущему саммиту ( стран участников конфликта на Донбассе в «нормандском» формате - прим.корр.). Для меня очень важно, чтобы после того, как украинские военные покинут эту зону, сюда зашли украинские полицейские и нац.гвардейцы», — заявил собравшимся Тейлор.

Эта фраза, по-сути, обнулила все мирные инициативы. В очередной раз стало ясно, кто, кроме бандеровцев-нацистов, заинтересован в войне на Донбассе. Ввод в демилитаризованные зоны Нацгвардии вместо ВСУ никак не изменит ситуацию на фронте. И даже обстрелы мирных городов и поселков из артиллерии не прекратятся. Национальная гвардия Украины обладает тем же самым вооружением, что и ВСУ, только численность его засекречена. И ни что не помешает передать от ВСУ гаубицы Д-30 (основная артиллерийская система этой войны), добавить к имеющимся официально 10 танкам Т-64 еще сотню, пополнить парк Т-72. Завезти еще сотню 120-мм минометов «Сани», благо их производят на Украине с 2016 года. Ну а прочего добра, которое можно использовать на линии противостояния, у Нацгвардии не меньше, чем у ВСУ - бронетранспортеры, крупнокалиберные пулеметы, ПТУР (противотанковые управляемые ракеты - прим.корр.) украинского производства. Их, в последние годы, ВСУ используют для уничтожения укреплений ополчения на «передке», благо, их использование допускает «нормандский формат».

Вооружение Национальной полиции Украины - легкое стрелковое и спец.средства. Разумеется, государство может усилить любую свою силовую структуру. Вплоть до выдачи брони вневедомственной охране.

Донбасс, на заявление Уильяма Тейлора отреагировал в рамках логики войны. Как заявил Денис Пушилин - в случае ввода полиции и Нацгвардии в Золотое, «ответ будет зеркальный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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