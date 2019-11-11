2019-11-11T16:29:21+03:00
В мире

Башар Асад: Война в Сирии — миниатюрная модель третей мировой

Президент Сирии впервые за полтора года дал большое интервью журналистам
Арина СУВОРОВА
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Башар Асад полтора года избегал общения с журналистамиБашар Асад полтора года избегал общения с журналистамиФото: REUTERS
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Президент Сирии Башар Асад полтора года избегал общения с журналистами, и вот, наконец, глава арабской республики дал большое интервью RT. «КП» собрала ключевые цитаты из беседы с Асадом.

***

- США ведут сейчас войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. Они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит нет. Даже с союзниками, западными правительствами, если те скажут нет. Им нужны «инструменты». Так что им проще использовать третью сторону. «Аль-Каида»*, «Исламское государство»* — это третья сторона в борьбе с сирийским, российским и иранским правительствами. Вот почему они используют такой подход. Тому есть доказательства.

***

- С тех пор как в 2014 году игиловцы* начали заниматься разграблением запасов сирийской нефти и её контрабандой, у них было два партнера: Эрдоган и США. Даже когда кто-то из курдов принялся незаконно добывать сирийскую нефть, партнерами у них тоже были американцы. Все дело в деньгах, нефти — вот суть недавнего заявления Трампа.

***

- Модель однополярного мира больше не работает. Выделяется ряд восходящих держав вроде России, Китая, Индии. Однако в деле мирового лидерства США никого не желают признавать партнером — даже Великобританию, Францию. Война в Сирии — это миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти.

***

- Американцы держали аль-Багдади в своих тюрьмах, и это они выпустили его на свободу. И вот аль-Багдади внезапно становится самопровозглашенным халифом всех мусульман. К этой роли он был подготовлен американцами, и мы не верим в недавнюю историю с его устранением. Эту историю затеяли для того, чтобы «замазать» факт тесного сотрудничества США с террористами в последние годы. А может, они решили устроить своего рода «ребрендинг» «Исламского государства»*, чтобы присвоить ему статус умеренной организации, пригодной для повторного использования на рынке — против правительства Сирии.

*запрещенные в РФ террористические организации

"Пришло время поговорить о правде" - Асад дал первое за полтора года интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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