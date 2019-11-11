Алина Досканова, директор по международной деятельности Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: Развитие в профессии бесконечно и с возрастом не заканчивается

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Какой документ пригодится для подтверждения своих профессиональных навыков? И почему цифровыми компетенциями сейчас должны обладать все работники, вне зависимости от возраста и специализации? Об этом в интервью «КП» рассказала Алина Досканова, директор по международной деятельности, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

ЕДИНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНДАРТЫ НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ

- Алина, в прошлом году WorldSkills Hi-Tech стал евразийским. В этом году добавились еще и страны БРИКС. Почему именно чемпионат получил такой статус?

- Потому что это чемпионат для рабочих, для сотрудников предприятий и корпораций. Для нас WorldSkills – это платформа обмена лучшими практиками в системе подготовки кадров, развития и мотивации персонала. Рабочие места меняются. Нужно, чтобы персонал успевал быстро осваивать новые компетенции, выполнять новые трудовые функции на новых технологиях. Здесь встречаются эксперты, молодые рабочие, руководители предприятий. И это особенно важно в рамках развития Евразийского экономического союза. Ведь у нас внедряются общие технические регламенты, механизмы, способствующие занятости и миграции рабочей силы. В таком взаимодействии необходимо, чтобы навыки и компетенции людей были схожими, а подготовка кадров велась по единым стандартам.

- Сколько иностранных участников?

- Порядка 150 участников. Это представители стран-членов ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также партнеры Евразийского экономического союза - Китай, Узбекистан, Монголия.

- С кем лучше всего налажен обмен опытом?

- Соседние республики – Белоруссия и Казахстан – вступили в международное движение WorldSkills почти параллельно с нами, мы вместе начали развивать систему подготовки кадров. Это стало механизмом карьерного роста и социального лифта для тех рабочих и специалистов, которые принимают участие в движении. Они очень быстро становятся экспертами и наставниками.

«ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ ВАЖНО ПОЛУЧАТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»

- Всех очень радует, что на этом чемпионате представлена такая категория, как «Навыки мудрых», когда люди старше 50 лет тоже показывают свое профессиональное мастерство. Есть ли в других странах такой опыт?

- Япония с 1981 года проводит национальный чемпионат – он без ограничения возраста. И это понятно. Развитие в профессии бесконечно и с возрастом не заканчивается. Если мы говорим про нашу страну, то WorldSkills у нас стал механизмом развития личности и системой непрерывной подготовки кадров, непрерывного образования. Сейчас цифровые технологии становятся сквозными для любой сферы промышленности и их нужно получать в любом возрасте.

Алина Досканова, директор по международной деятельности Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Какой документ пригодится для подтверждения своих профессиональных навыков? И почему цифровыми компетенциями сейчас должны обладать все работники, вне зависимости от возраста и специализации? Об этом в интервью КП рассказала Алина Досканова, директор по международной деятельности, заместитель генерального директора Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

«НУЖНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРИЗНАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ»

- Есть инициатива skills-паспорта. Что это такое?

- Это инициатива, которую продвигает наша страна. Ее поддерживают, потому что она дает в некоторой степени законченность цикла и добавленную стоимость. Система WorldSkills – это в том числе независимая оценка как персонала и выпускников. На демонстрационном экзамене они наглядно демонстрируют свои навыки, выполняя конкретные операции. Система оценки на разных компетенциях включает от 50 до 100 критериев. Они универсальные, легко измеряемые, понятные и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке - по всему миру.

- Что дает такая универсальность?

- Skills-паспорт собирает специальности в матрицу, в универсальную систему, которая демонстрируется работодателю. Это ему выгодно, потому что он может выбрать себе того специалиста, который ему необходим. Не просто техника, а человека, которые выполняет операции на станках с ЧПУ, хорошо их настраивает, умеет программировать или ремонтировать. В то же время сам человек, получая такой skills-паспорт (мы его даже называем индустриальным сертификатом), уверен, что его возьмут на работу. Потому что работодатели участвуют в разработке задания, в оценке и признают и skills-паспорт, и сами стандарты WorldSkills. Когда мы говорим о том, что у нас есть единый рынок труда, выстраивается единая система технологических стандартов, совместные образовательные программы, важно, чтобы была единая система признания компетенций. И выстраивать ее нужно по тем стандартам, которые понятны не только нашим странам-партнерам, но и всему миру.

- Получается, при наличии skills-паспорта, я как робототехник или как сварщик могу поехать и работать в другой стране по этой специальности?

- Компании, которые поддерживают движение WorldSkills, это, с одной стороны, производители оборудования. И для них важно, чтобы человек в любой стране мира мог использовать их технологию. Оборудование дорогое, цена ошибки может стоить миллионы, и важно, чтобы специалист владел технологией. А тот, кто прошел чемпионат WorldSkills, тот этой технологией владеет и ему доверяют. Другое направление – если у человека есть skills-паспорт, то его признают как профессионала в профессиональном сообществе любой страны.

- Получается, что условно каждому рабочему выгодно участвовать в этом движении и получать подобное подтверждение своей квалификации?

- Да. Именно так.

СПРАВКА «КП»

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 80 стран.