В этом году на «Игроконе» покажут более 1000 игр!

В этом году ежегодный фестиваль настольных игр и развлечений «Игрокон 2019» пройдет 16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники». Заядлых настольщиков, любителей и новичков ждут более 1000 различных игр, мастер-классов, конкурсов, турниров и других интересных активностей.

В десятый, юбилейный раз издательство настольных игр HobbyWorld объединит на одной площадке людей самых разных возрастов и интересов, чтобы погрузиться в веселые и увлекательные приключения.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной – гостей ждут розыгрыши, яркий косплей, мастер-классы и многое другое. Все пространство будет поделено на тематические зоны, поэтому каждый здесь найдет себе занятие по душе. Для тех, кто хочет посоревноваться в любимых играх, традиционно пройдут турниры с ценными призами. Для юных посетителей мероприятия будет работать детская зона с настольными играми и аквагримом.

В десятый, юбилейный раз издательство настольных игр HobbyWorld объединит на одной площадке людей самых разных возрастов и интересов, чтобы погрузиться в веселые и увлекательные приключения.

В этом году на «Игроконе» будет представлено более 1000 игр на любой вкус: от детских и семейных до сложных стратегий, требующих логики, сосредоточенности и внимания. Даже если вы совсем новичок в мире настолок, профессиональные и приветливые гейм-мастера подскажут правила и помогут сориентироваться на мероприятии. Гости «Игрокона» станут участниками гигантских игр, которые развернутся на большом игровом поле. Кроме того, на фестивале традиционно пройдет яркое шоу косплея, где можно будет не только познакомиться с любимыми персонажами из комиксов и мультфильмов, но и сделать с ними оригинальные фотографии на память.

На «Игроконе» будет располагаться пространство с авторскими игротеками. Если вы разработали свою настольную игру, то это отличная возможность продемонстрировать ее крупнейшим издательствам, протестировать, засветить у блогеров, и, конечно же, обменяться идеями и опытом с другими авторами.

В последнее время настольные игры стали очень популярны. Они способны превратить обычный тихий вечер в захватывающее приключение в кругу близких людей. К тому же, настольные игры станут прекрасным подарком.

В этом году на «Игроконе» будет представлено более 1000 игр на любой вкус: от детских и семейных до сложных стратегий, требующих логики, сосредоточенности и внимания.

«Традиционно наше мероприятие посещают десятки тысяч человек и это не удивительно, настольные игры сближают людей разных возрастов и интересов, а наш фестиваль воспринимают как самый настоящий праздник, — делится генеральный директор Hobby World Михаил Акулов. — «Игрокон» – вариант для тех, кто хочет провести шикарные выходные с друзьями или семьей, погрузившись в удивительный мир ярких эмоций. Настольные игры не только развивают логику и мышление, но и способны захватить любого «с головой»».

Присоединяйтесь к одному из самых ярких и запоминающихся событий осени – фестивалю «Игрокону 2019» в Сокольниках!