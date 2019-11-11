Участники чемпионата о движении WorldSkills: «Повышение квалификации и драйв борьбы»

Чемпионат в столице Урала отличается тем, что в нем соревнуются действующие сотрудники промышленных предприятий. Партнерами движения WorldSkills являются несколько сотен российских компаний. В этот список входят все крупнейшие корпорации страны. В том числе и группа компаний «Трансмашхолдинг» – №1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и №6 – на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. В структуру холдинга входит 15 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, география работы охватывает более 30 государств.

В холдинге, в последний год, активно развивают молодежное движение «Поколение Инжен». Обновленный Совет молодежи ТМХ, несмотря на свою относительно небольшую историю уже стал мощным движением на предприятиях. Его участников объединяет стремление к улучшениям во всех сферах жизни – и этим их позиция похожа на неофициальный девиз ТМХ.

- Как таковое оно на предприятиях было всегда, но в этом году инициативная группа выступила с предложением модернизировать его, сделать более активным и продуктивным. Руководство компании поддержало эти начинания и таким образом было создано «Поколение Инжен», - объясняет Виктория Порудеева, руководитель управления по оценке и развитию персонала Трансмашхолдинга. - Инициативная группа провела в апреле стратегическую сессию, на ней выбрали название и определили пути развития. В течение полугода ребята активно работали над планом, принимали участие во всех наших мероприятиях. А в октябре прошел первый слет, на нем присутствовало более 200 представителей со всех предприятий группы компаний. Три дня мероприятия были насыщены учебной программой и бизнес-играми, а также лекциями экспертов в совершенно разных областях.

Всего на предприятиях «Трансмашхолдинга» работает более 40 тысяч человек. Поэтому приток новых квалифицированных кадров нужен постоянно.

- У нас появляются новые компетенции, мы их совершенствуем. Мы пропагандируем обучение среди нашей молодежи. Если потенциальные сотрудники, приходя к нам на работу, не обладают какими-то навыками, все это компенсируется нашими учебными центрами, - объясняет Виктория Порудеева.

Виктория Порудеева, руководитель управления по развитию персонала Трансмашхолдинг.

Одним из самых красочных турниров был конкурс сварщиков. Он чем-то напоминал шоу «За стеклом». Все участники работали в прозрачных боксах с защитным темным стеклом (повтор, можем заменить?). Зрители могли наблюдать, как из кусков металла получается настоящее произведение сварочного искусства. В этом конкурсе участвовал и молодой сотрудник ТМХ Руслан Лобашев. Он пришел на работу в холдинг сразу после колледжа, прошел трехмесячное обучение и в этом году уже представлял компанию на столь ответственном мероприятии.

- Насколько сложным было конкурсное задание, в отличие от того, что ты обычно делаешь на работе?

- В разы сложнее. На работе в основном это какой-то один способ сварки и, скорее всего, удобное положение. А тут используются четыре способа сварки, плюс все пространственные положения, - рассказывает Руслан.

- Почему решил участвовать в чемпионате?

- Мне предложили – я согласился. На самом деле, WorldSkills очень интересное движение. Это хороший опыт. Человек повышает свою квалификацию, плюс драйв борьбы.

- Руслан немного скромничает, - дополняет Виктория Порудеева. - Он является победителем группы компаний «Трансмашхолдинг» по сварочным технологиям. Был отбор среди всех предприятий, очень конкурентная борьба. Руслан победил и поэтому является представителем нашей группы компаний.