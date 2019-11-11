Особенный подход к каждому: Как в Костроме детям с аутизмом помогают пойти в обычную школу

Игры на переменках, друзья, любимые учителя - осенью начался новый учебный год, но школьный звонок прозвенел не для всех. Особенным детям сложно попасть в общеобразовательную школу: чтобы учиться со своими сверстниками, им нужна помощь и поддержка. Сложности могут быть самые разные: кто-то замкнулся в себе и не идет на контакт, кому-то трудно запоминать самую простую последовательность, кто-то зациклен на одном действии.

Помогают ребятам с аутизмом адаптироваться к учебному процессу в ресурсных классах. На этих площадках, которые открывают в обычных образовательных школах, дети с особенностями ментального развития могут постепенно войти в учебный процесс - чтобы рано или поздно присоединиться к другим сверстникам за партами.

Организацией инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра в Костроме занимается фонд “Открыть мир”. Благодаря полученному президентскому гранту с сентября в трех общеобразовательных школах города работают ресурсные классы.

Работу в этом направлении фонд начал еще раньше:

- «Ресурсные» классы просили создать родители, которые считали, что именно инклюзивное образование поможет их детям. Они видели, что в коррекционной школе их ребенок будет сильно отличаться, что ему нужны сверстники для развития, но понимали, что в общеобразовательной школе он не сможет учиться без поддержки. Поэтому с 2015 года мы стали лоббировать создание «ресурсных» классов как одной из эффективных моделей инклюзивного образования для детей с РАС, рекомендованного Министерством образования РФ, - рассказывала “КП” президент фонда “Открыть мир” Анна Добрецова.

Первые двое ребят с аутизмом пошли в общеобразовательную школу в Костроме в 2016 году. Именно она стала опорной для нынешнего проекта. Все это время фонд Открыть мир” обучал тьюторов, педагогов, проводил для них семинары...

В этом году в Костроме первого звонка ждали десять особенных учеников. Причем восемь из них пошли в общеобразовательные школы. Каждого зачислили и в регулярный, и в ресурсный класс, к каждому прикрепили тьютора. В ресурсном классе ребята занимаются по индивидуальным программам, могут отдохнуть в сенсорной комнате, психологически адаптируются к новым для себя условиям... А в обычном - постепенно привыкают общаться со сверстниками. За успехами в ресурсных классах следят кураторы и супервизоры. С обычными учениками школ фонд также ведет работу. В классах проходят уроки доброты и толерантности, на семинарах PAWSS ребят учат взаимодействовать со сверстниками с РАС.

Кстати, перед тем, как сесть за парты, благодаря фонду “Открыть мир" ребята прошли подготовительный курс.

- На занятиях детей с аутизмом важны ритуальность и структура, а еще поддержка взрослого, - говорят в фонде. - Пойти на обычные курсы для будущих первоклассников они не могут. Сначала ребят нужно научить находиться с другими детьми в небольшой группе, общаться с тьюторами и учителем, который знает особенности каждого, может сделать занятие доступным для каждого, а главное, мотивирует ребенка, находя для него что-то свое.

Но школа - это лишь начало сложного пути особого человека в обществе, а ресурсные классы - лишь часть большой работы фонда.

- Родители думают про будущее, хотят чтобы их дети могли полноценно жить в обществе, - рассказала Анна Добрецова.

В лагерях “Лето со смыслом” и “Зима со смыслом” волонтеры помогают ребятам научиться самостоятельности Фото: предоставлено фондом "Открыть мир"

Она начала помогать детям с РАС еще будучи студенткой, а потом вместе с единомышленниками создала фонд “Открыть мир”. Он стал одним из первых в России, куда могли обратиться за помощью люди с расстройством аутистического спектра. Сейчас же вместе с властями региона и при поддержке фонда президентских грантов «Открыть Мир» выстраивает в Костроме систему инклюзивного образования для детей с РАС с использованием методов, имеющих научно-доказанную эффективность.

Фонд развивает раннюю помощь детям с аутизмом, поддерживает их родителей, проводит летние и зимние программы отдыха для особенных ребят. А еще - открыл инклюзивные мастерские. В них занимаются молодые ребята с особенностями, уже закончившие школы.