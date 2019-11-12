Окно в Европу и в Азию

Сфера туризма - ключевая для Петербурга. По разным данным, она приносит от 10 до 15 процентов внутреннего регионального продукта. Речь идет о миллиардах рублей. Для того чтобы соответствовать высокому званию туристической столицы России, город модернизирует свой бренд, развивая сеть информационных пунктов по всему миру, и за счет электронных виз собирается увеличить поток гостей почти вполовину.

ГОСТЬ С ВОСТОКА

Типичная картина для летнего Петербурга. Раннее утро. Екатерининский дворец в Пушкине. Сонный охранник в будке и… очередь из нескольких сотен китайцев, мечтающих попасть в Янтарную комнату. Спустя еще пару часов очередь превратится в бесконечную змейку, теряющуюся вдали. «Как-то можно внутрь попасть?» - спрашивают недовольные русскоговорящие туристы. «Лучше приходите… зимой», - отвечает охранник.

Действительно, китайских туристов в Петербурге не просто много, а очень много. По данным Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков с китайского, всего в Петербург в 2018 году приехали почти 300 тысяч туристов из Поднебесной.

Поэтому иногда складывается впечатление, что они заполонили собой все. Недаром даже рейсы в аэропорту «Пулково» теперь объявляют на китайском и на языке Поднебесной дублируют рекламные слоганы дорогого магазина ДЛТ.

Самое неприятное: большого экономического эффекта от китайской турэкспансии город не ощущает. Дело в том, что китайцы приезжают в «свои» магазины, питаются в «своих» ресторанах и обслуживают их «свои» гиды. Деньги уплывают обратно в Китай, и даже налогов Петербургу практически не достается, китайские туристы - будто вещь в себе. «Рынок, переваривающий китайских туристов почти на 90 процентов, - непрозрачный, теневой», - считает петербургский экскурсовод Андрей Данилов. Для того чтобы бороться с этим явлением, в Петербурге активно продвигают федеральную инициативу: запретить работать гидами людям, не получившим соответствующие лицензии. По мнению региональных властей, это позволит упорядочить рынок нелегальных экскурсоводов и станет первым кирпичиком в легализации китайского туристического рынка.

НЕ ТОЛЬКО КИТАЙ

И все же не одними китайцами живет туристический Петербург. Статус «окна в Европу» обязывает. В топе-5 по количеству туристов из других стран в Петербурге: Китай, Финляндия, США, Великобритания и Италия. Франция расположилась на шестом месте. Интерес к городу связан с тем, что Петербург старается активно продвигать свой бренд. Например, в Хельсинки и некоторых других городах Европы работают туристические центры Visit Russia. Недавно такой офис открылся и в Токио.

В России такие центры пока открывать нет нужды. Привлекательность Петербурга как туристического бренда среди жителей России высока. Петербург стабильно входит в топ-3 российских городов для внутреннего туризма, уступая традиционно Москве и иногда (в разные годы по-разному) Сочи.

Думская улица, улица Рубинштейна - эти барные локации хорошо известны и за пределами Петербурга. Провести в Северной столице уик-энд и рано в понедельник уехать домой на «Сапсане» - в общем-то типичный сценарий для многих жителей столицы.

Для большинства соотечественников привлекательна богатая культурная программа, которую предлагает Петербург. При этом Северная столица - самый популярный город среди российской молодежи в возрастной категории 16 - 25 лет.

ТЕМНЫЕ НОЧИ

Большая проблема для петербургской туротрасли - сезонность. Зимой туристический поток падает в разы. Заканчивается навигация по Неве и другим рекам, закрывается любимый туристический аттракцион с разведением мостов, улицы пустеют. В регионе стараются развивать и зимний туризм. Но в основном туроператоры предлагают своим клиентам программы с серьезным дискаунтом. Кто на это клюет? В основном китайцы, приезжающие в Петербург по ультрадешевым путевкам, которые выдает им исполком родного города.

Сгладить сезонность и удержать туристов с помощью ярких событий пытаются и в Петербурге. Для этого здесь решили уйти от традиционного, оставшегося еще в наследство от советских времен бренда «Белые ночи» и устраивают всесезонные события. Например, Фестиваль света, который проходит зимой, или Фестиваль ледоколов, запланированный на раннюю весну. «Организация таких мероприятий направлена на снижение сезонности туризма в Санкт-Петербурге, а также на создание бренда города не только как столицы музейного и театрального туризма, но и столицы событийного туризма. Петербургу есть куда расти по количеству турпотока. И рост должен быть как раз за счет других времен года», - говорит председатель Комитета по туризму Евгений Панкевич.

ГДЕ ЖИТЬ?

С размещением туристов в Петербурге проблем нет. По среднему количеству номеров на количество туристов город на Неве - общероссийский лидер. Однако принятый недавно федеральный закон, запрещающий открывать подобного рода заведения в жилых помещениях (теперь их официально надо переводить в нежилые, а это долгая и сложная процедура), может ударить по отрасли. Возможно, что часть отелей перейдет в тень, кто-то осилит невозможное и легализуется, но как минимум треть может закрыться. Это ударит и по средней цене. Сейчас в Петербурге можно найти жилье на любой вкус, от эконом-вариантов с ценой в 500 рублей за ночь и удобствами на этаже до президентских люксов, в которых останавливаются лидеры европейских и азиатских государств, приезжая на Петербургский международный экономический форум.

По словам президента «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга» Владимира Васильева, сейчас в Петербурге работает около 3500 хостелов и мини-отелей. Из них больше 1500 - в жилых помещениях. А значит, над ними нависла угроза закрытия.

- Туризм может потерять много, - считает Васильев. - Потому что хостелы и мини-гостиницы позволяют передвигаться по стране людям с невысоким доходом - студентам, бюджетникам и малообеспеченным гражданам.

Власти города знают об этой проблеме и вместе с представителями туриндустрии пытаются найти компромисс. В Смольном уже заявили, что заинтересованы в том, чтобы сохранить номерной фонд Петербурга в целости и сохранности. При этом в Комитете по туризму подчеркнули, что большой проблемы в этом не видят. «В этом году у нас появится два новых 3-звездочных отеля, количество номерного фонда будет увеличиваться и дальше. А если кто и прекратит работу, то те хостелы, которые не готовы «играть по правилам», на которые жалуются жильцы, - мы справимся без них. Кроме того, даже в пиковый сезон средняя заполняемость отелей сейчас 80 процентов. Так что запас прочности у нас есть», - говорят в Комитете по развитию туризма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Петербурге с прошлого года работает система tax free. К ней до недавнего времени был подключен только один магазин - дорогой ДЛТ на Большой Конюшенной улице. За год действия системы, с 10 апреля 2018 года по 10 апреля 2019 года, иностранные покупатели оформили в ДЛТ порядка 12 тысяч чеков. За время пилотного проекта магазин мог получить более 1 миллиарда рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 дня - на столько в среднем останавливается в городе турист.

2,8 тысячи рублей - средняя цена гостиницы в Петербурге.

200 евро в сутки в среднем тратит в Петербурге иностранный турист. Российский - около 100 евро.