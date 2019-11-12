Горе в семье: Жена актера Алека Болдуина потеряла ребенка на четвертом месяце беременности

В семье голливудского актера Алека Болдуина случилась новая трагедия: у его жены Хиларии произошел выкидыш на четвертом месяце беременности. 61-летний артист и его 35-летняя супруга ждали пятого ребенка. Это уже вторая попытка Хиларии забеременеть за последний год: ее предыдущая беременность также закончилась выкидышем на большом сроке.

О своем горе жена артиста рассказала, записав печальный видеоролик для Инстаграма вместе со своей дочкой Кармен. Примечательно, что, судя по всему, Алек Болдуин узнал о том, что они потеряли ребенка, из блога жены.

- Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок скончался четвертом месяце, - написала Хилария в Инстаграме. - Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним. Я рассказала об этом Кармен и сняла ее, чтобы послать это Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит. Пожалуйста, только никаких папарацци. Это все, о чем я прошу.

О своей новой беременности Хилария рассказала поклонникам осенью. Предыдущий выкидыш у жены голливудского актера случился весной. Супруги уже воспитывают четверых детей: 6-летнюю Кармен, 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и годовалого Ромео. У Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бессинджер.

Несмотря на то, что их дом и так полон детского смеха, Хилария страстно хотела родить еще одного ребенка. И, судя по сегодняшнему посту, она не оставит этих попыток. Сам Алек в одном из интервью говорил, что всегда хотел много детей.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – сообщил актер на одном из телешоу.

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А когда ведущий шоу спросил Алека, чего он желает больше всего на свете, актер со вздохом ответил:

- Денег, как можно больше денег, чтобы я мог оставить их моей жене и детям, когда умру. Ведь я не смогу оставаться с ними очень долго, признаемся честно...

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей.

С первой женой Ким Бессинджер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. Старшая наследница актера стала моделью и делает вполне успешную карьеру.