NASA показало, как выглядело из космоса прохождение Меркурия по диску Солнца

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета — прошелся по его диску. Этот так называемый транзит случился 11 ноября 2019 года. Начался в 14:35 МСК (11:35 GMT — по Гринвичу, продолжался 5 с лишним часов. Меркурий выглядел маленькой черной точкой на ярком фоне. Диск этой планеты в 283 раза меньше солнечного.

За транзитом наблюдали с Земли и, конечно же, из космоса — с борта солнечной обсерватории SDO ( NASA's Solar Dynamics Observatory). Астрономы запечатлели процесс прохождения в разных диапазонах — от инфракрасного и видимого света до ультрафиолета. NASA обнародовало видео.

Транзит Меркурия по диску Солнца не уникальное событие, но весьма редкое — случается 13 раз за столетие. Предыдущее было недавно - в 2016 году. Следующее будет не скоро — в 2032 году.

Меркурий приближается.

- Большого научного смысла транзит Меркурия не имеет, - говорит Митзи Адамс (Mitzi Adams) — исследовательница Солнца, работающая в NASA (Heliophysics and Planetary Science Branch at NASA’s Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama.) - Подобные события привлекает людей, которых удивляют астрономы, умеющие точно предсказывать те или иные небесные явления.

И самое главное: видимые с Земли прохождения планет по диску Солнца — Меркурия или Венеры — убеждают самых неверующих, что они — эти планеты, включая нашу, вращаются вокруг Солнца. А не наоборот.