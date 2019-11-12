2019-11-12T10:49:20+03:00
Общество

В Череповце открыли «Школу социального блогера» для детей и подростков с инвалидностью

«Особенных» ребят обучают компьютерной грамотности и работе в Интернете, графическому дизайну и видеомонтажу, а главное – помогают им найти новых друзей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
«Школа социального блогера» помогает ребятам с ОВЗ реализовать свои способности с помощью Интернета. Фото: Общественная организация «Я могу»«Школа социального блогера» помогает ребятам с ОВЗ реализовать свои способности с помощью Интернета. Фото: Общественная организация «Я могу»
Изменить размер текста:

Здоровым людям трудно себе даже представить, с каким количеством проблем приходится сталкиваться в повседневной жизни инвалидам, особенно если они – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Таким ребятам, среди прочего, очень трудно найти друзей и реализовать свои творческие способности.

В городе Череповец Вологодской области решили помочь детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, вовлечь их в активную социальную деятельность. Сотрудники Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я могу» открыли для таких ребят и их родителей «Школу социального блогера» – специальные курсы, на которых детей с ОВЗ обучают компьютерной грамотности и работе в Интернете, графическому дизайну и видеомонтажу, а главное – помогают им найти новых друзей.

Реализация проекта «Школа социального блогера» стала возможной благодаря президентскому гранту. Авторы этой идеи говорят, что главная цель их проекта – создать для детей, подростков и молодых людей с «ограниченными возможностями» неограниченные возможности самореализации и общения с помощью интернет-коммуникаций и компьютерных технологий.

Детей с ограниченными возможностями здоровья обучают азам компьютерной графики и анимации. Фото: Общественная организация «Я могу»

Детей с ограниченными возможностями здоровья обучают азам компьютерной графики и анимации. Фото: Общественная организация «Я могу»

В общественной организации «Я могу!» говорят, что поставили перед собой несколько очень важных и сложных задач. Например, такие, как социальная реабилитация детей-инвалидов и их семей, повышение толерантности населения по отношению к людям с особенностями развития, а также создание условий для самореализации и профессионального развития детей и молодых людей с инвалидностью.

«Особенных» ребят обучают компьютерной грамотности и работе в Интернете, графическому дизайну и видеомонтажу, детей учат, как вести собственные блоги в соцетях, обрабатывать фото и видео, создавать анимационные ролики социальную рекламу, а также знакомят с легальными способами заработка в Интернете. А для их родителей проводят занятия, посвященные безопасности в Сети.

В рамках проекта юные слушатели курсов будут создавать и вести свой текстовый или видео-блог на социальные темы, приобретут приближенные к профессиональным навыки работы с компьютером и Всемирной паутиной. А также бесценный опыт предпрофессиональной деятельности и коллективной работы над ответственным делом, что поможет им трудоустроиться в будущем.

С «особенными» детьми занимаются студенты, профессиональные графические дизайнеры и специалисты по IT-технологиям. Фото: Общественная организация «Я могу»

С «особенными» детьми занимаются студенты, профессиональные графические дизайнеры и специалисты по IT-технологиям. Фото: Общественная организация «Я могу»

«Школу социального блогера» могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья старше семи лет, курсы рассчитаны на срок обучения от трех до пяти месяцев. С «особенными» детьми занимаются студенты Института информационных технологий, профессиональные графические дизайнеры и специалисты по IT-технологиям. К каждому ученику – индивидуальный подход.

После завершения всех курсов будут разработаны адаптированные образовательные программы для обучения детей и подростков с особенностями развития разного уровня.

Переоценить значение этого проекта сложно: это не только организация досуга 200 детей-инвалидов с ОВЗ и создание основы для их профессиональной ориентации, а также возможность реализации творческого потенциала «особенной» детворы. Это еще и огромное облегчение для их родителей, которых тревожит будущее своих – таких непохожих на других ребят – детей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Решил - буду современным почтальоном Печкиным!”: Путешественник на велосипеде развез по Европе письма российских детей
Антон Сазонов за пять месяцев пересек Старый Свет от Уральских гор до мыса Рока и раздал письма российских школьников их сверстникам в Европе
“Они стали нашей семьей”: Исполнительница романсов помогает одиноким старикам и инвалидам посещать концерты, экскурсии и находить друзей
Благодаря президентскому гранту в социальных учреждениях Новгородской области установили оборудование для виртуального общения
Новости 24
«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"
Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше
Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода
Тамара Синявская попала в больницу
Politico: США будут предоставлять помощь другим странам, где поддерживают религиозные меньшинства
Глава МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван
Трамп планирует отложить введение пошлин на автомобили из стран ЕС
КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров
Мужчина «из мести обществу» в детсаду Китая облил детей щелочью : пострадал 51 ребенок
Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»
Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа
В России предложили ввести паспортный контроль в интернете
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Казахстане
Эксперты вычислили самый фотографируемый город России
Венеция запретит круизным судам заходить в исторический центр города
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст жителей Дальнего Востока
Трамп запретил делать заявления по инциденту в Керченском проливе
Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу
Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»