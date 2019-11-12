В Череповце открыли «Школу социального блогера» для детей и подростков с инвалидностью

Здоровым людям трудно себе даже представить, с каким количеством проблем приходится сталкиваться в повседневной жизни инвалидам, особенно если они – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Таким ребятам, среди прочего, очень трудно найти друзей и реализовать свои творческие способности.

В городе Череповец Вологодской области решили помочь детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, вовлечь их в активную социальную деятельность. Сотрудники Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я могу» открыли для таких ребят и их родителей «Школу социального блогера» – специальные курсы, на которых детей с ОВЗ обучают компьютерной грамотности и работе в Интернете, графическому дизайну и видеомонтажу, а главное – помогают им найти новых друзей.

Реализация проекта «Школа социального блогера» стала возможной благодаря президентскому гранту. Авторы этой идеи говорят, что главная цель их проекта – создать для детей, подростков и молодых людей с «ограниченными возможностями» неограниченные возможности самореализации и общения с помощью интернет-коммуникаций и компьютерных технологий.

Детей с ограниченными возможностями здоровья обучают азам компьютерной графики и анимации. Фото: Общественная организация «Я могу»

В общественной организации «Я могу!» говорят, что поставили перед собой несколько очень важных и сложных задач. Например, такие, как социальная реабилитация детей-инвалидов и их семей, повышение толерантности населения по отношению к людям с особенностями развития, а также создание условий для самореализации и профессионального развития детей и молодых людей с инвалидностью.

«Особенных» ребят обучают компьютерной грамотности и работе в Интернете, графическому дизайну и видеомонтажу, детей учат, как вести собственные блоги в соцетях, обрабатывать фото и видео, создавать анимационные ролики социальную рекламу, а также знакомят с легальными способами заработка в Интернете. А для их родителей проводят занятия, посвященные безопасности в Сети.

В рамках проекта юные слушатели курсов будут создавать и вести свой текстовый или видео-блог на социальные темы, приобретут приближенные к профессиональным навыки работы с компьютером и Всемирной паутиной. А также бесценный опыт предпрофессиональной деятельности и коллективной работы над ответственным делом, что поможет им трудоустроиться в будущем.

С «особенными» детьми занимаются студенты, профессиональные графические дизайнеры и специалисты по IT-технологиям. Фото: Общественная организация «Я могу»

«Школу социального блогера» могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья старше семи лет, курсы рассчитаны на срок обучения от трех до пяти месяцев. С «особенными» детьми занимаются студенты Института информационных технологий, профессиональные графические дизайнеры и специалисты по IT-технологиям. К каждому ученику – индивидуальный подход.

После завершения всех курсов будут разработаны адаптированные образовательные программы для обучения детей и подростков с особенностями развития разного уровня.

Переоценить значение этого проекта сложно: это не только организация досуга 200 детей-инвалидов с ОВЗ и создание основы для их профессиональной ориентации, а также возможность реализации творческого потенциала «особенной» детворы. Это еще и огромное облегчение для их родителей, которых тревожит будущее своих – таких непохожих на других ребят – детей.