2019-11-12T13:55:50+03:00
Общество

Главный страх россиян — несправедливость

Меньше всего боятся войны
Роман ГОЛОВАНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чем запуганы наши люди? Опросив россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал «карту страхов». Как показывает общая динамика, тревога в стране снижается. Но в молодежной среде, как отметили социологи, остаются неспокойные настроения.

- Больше всего нас удивили страхи молодежи. Перед ней так же остро стоит вопрос сохранения рабочего места – эта проблема безусловно, актуальна для данной группы. Нас весьма насторожило то, что они рисуют в своем воображении сценарии «апокалиптического» характера – беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения, - сказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Результат опроса ВЦИОМ

Результат опроса ВЦИОМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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