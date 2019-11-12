Главный страх россиян — несправедливость

Чем запуганы наши люди? Опросив россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал «карту страхов». Как показывает общая динамика, тревога в стране снижается. Но в молодежной среде, как отметили социологи, остаются неспокойные настроения.

- Больше всего нас удивили страхи молодежи. Перед ней так же остро стоит вопрос сохранения рабочего места – эта проблема безусловно, актуальна для данной группы. Нас весьма насторожило то, что они рисуют в своем воображении сценарии «апокалиптического» характера – беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения, - сказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.