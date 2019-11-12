Овечкин и Капитан: российский хоккеист умилил фотографией с псом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с начала сезона уже побил несколько рекордов результативности (к примеру, стал лучшим снайпером НХЛ всех времен по голам в большинстве на выезде). Но медийное пространство взорвал не очередной подвиг брутального форварда, а его фото с песиком, которое разместил в официальном Твиттере его клуб. Таким образом, «Вашингтон» представил свой талисман, которого так и прозвали — Капитан.

У собаки есть даже есть своя страничка в Твиттере — Capitan, где под одним из фото написано:

«Папарацци любят меня. Нервничал ли я? Думаю, что немного обмочился.»

А судя по видео щенок сразу признал Ови своим хозяином. Но лабрадор- ретривер останется в клубе лишь до конца сезона, а затем станет проводником. Таким образом столичная команда стала партнером организации, которая готовит собак-помощниц для пожилых людей или инвалидов.

А в это время, другой наш заокеанский хоккеист Артемий Панарин, тоже опубликовал в соцсетях свое фото со своей женой и их любимой собакой. Панарин, который является самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ (получает в год $11,642 млн, в то время как Овечкин «только» $9,54 млн.) рассказал, что только что купил дом в Нью-Йорке и они обживают его вместе со своим четвероногим другом. «Скучаю по играм на открытых площадках», - подписал одну из фотографий с собакой.

alisaznarok Beautiful Saturday

ИЗ ИСТОРИИ

Кстати, в хоккее множество историй связано с животными. Самая известная — это похождения кошки Матроски, которая забралась в витрину магазина «Рыбный островок» в аэропорту Владивостока, где съела и понадкусывала продуктов на сумму 63 тысячи рублей. В результате скандала за любительницу деликатесов вступился местный хоккейный клуб «Адмирал» и она стала его талисманом. Правда, от старых привычек она не отошла и умерла через два года от болезни почек и диабета. В 2016 году Матроске поставили памятник перед хоккейной ареной.

ИЗ ИСТОРИИ

Кстати, в хоккее множество историй связано с животными. Самая известная — это похождения кошки Матроски, которая забралась в витрину магазина «Рыбный островок» в аэропорту Владивостока, где съела и понадкусывала продуктов на сумму 63 тысячи рублей. В результате скандала за любительницу деликатесов вступился местный хоккейный клуб «Адмирал» и кошка стала его талисманом. Правда, от старых привычек она не отошла и умерла через два года от болезни почек и диабета. В 2016 году Матроске поставили памятник перед хоккейной ареной.

Памятник Матроске до сих пор стоит на площадке перед стадионом "Фетисов Арена". Более того, этот мемориал стал своеобразным местом силы для болельщиков команды. Истинные ценители приморского хоккея перед каждой домашней игрой совершают паломничество к памятнику и гладят кошке хвост и носик. Руководство клуба, в свою очередь, идет навстречу своим болельщикам и сохраняет этот памятник: следит за его чистотой и безопасностью. ХК "Адмирал" пока не планирует заводить себе новое животное в качестве талисмана - светлая память о бесстрашной Матроске все же имеет и обратную сторону медали.