2019-11-13T14:00:33+03:00
Экономика

Предприниматели Крыма с декабря смогут подать заявки на льготный лизинг

Региональную лизинговую компанию создают на полуострове. Представителям малого и среднего бизнеса помогут с покупкой оборудования, причем на льготных условиях. Купить российское оборудование или технику можно будет под 6% годовых
Надежда ДАЦЮК
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Вопрос о лизинговых программах очень актуален для многих предпринимателей Крыма Фото: РосконгрессВопрос о лизинговых программах очень актуален для многих предпринимателей Крыма Фото: Росконгресс
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- Региональным проектом «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрено субсидирование из федерального бюджета - 1,2 миллиарда рублей на создание региональной лизинговой компании в Крыму, - сообщила замминистра экономического развития Республики Крым Светлана Сирота.

Заместитель министра экономического развития Республики Крым Светлана Сирота. Фото: business.rk.gov.ru

Заместитель министра экономического развития Республики Крым Светлана Сирота. Фото: business.rk.gov.ru

По ее словам, соглашение с Министерством экономического развития РФ о предоставлении субсидии уже подписано, началась регистрация.

- Объективно скажу, что заявки от бизнесменов мы начнем принимать в декабре этого года. У нас все готово, - уточнила Сирота.

Сегодня действующие и начинающие предприниматели обращаются за помощью по финансовым вопросам в Фонд поддержки предпринимательства Крыма.

- Открытие Региональной лизинговой компании, на мой взгляд, очень важное начинание для Крыма, - отмечает директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. - На полуострове сформирована финансовая среда, но она недостаточно разнообразна. У нас нет достаточного количества федеральных банков, присутствия больших лизинговых компаний, которые бы имели здесь представительства.

Директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: business.rk.gov.ru

Директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский. Фото: business.rk.gov.ru

По словам Зеленского, создание лизинговой компании и возможность получить лизинговые кредиты станет хорошим толчком для развития всей экономики Крыма.

- Таких льготных ставок, как 6% годовых для российского оборудования и 8% для иностранного, не предоставляют крымские банки. У нас есть два приоритетных направления развития - сельское хозяйство и туризм. Мы надеемся, что эта организация обратит внимание именно на эти сферы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Сумма лизинговой сделки - от 500 тысяч до 200 миллионов рублей.

• Срок лизинга - от 12 до 84 месяцев.

• Ставка 6% годовых будет действовать на покупку оборудования и транспортных средств отечественного производства.

• Ставка 8% годовых будет применяться к оборудованию импортного производства.

СПРАВКА «КП»

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» - один из проектов, входящих в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект реализуется в России с 2019 по 2024 год. Он предполагает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе предоставление льготного финансирования. Цель - увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек.

Региональные лизинговые компании функционируют в четырех субъектах РФ - Татарстане, Башкортостане, Якутии и Ярославской области.

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