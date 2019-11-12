2019-11-12T14:41:14+03:00
Политика

Путину доложили о первых уголовных делах за разворовывание средств на нацпроектах

Расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным страны рассказал, как обеспечивается сохранность средств, выделяемых на национальные проекты.

- Мы вышли на выявление недобросовестных исполнителей, и три формы взаимодействия, - описал работу Чиханчин. - Это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить, препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты, и пресекающие – уже это уголовные дела.

Финмониторингом совместно с другими ведомствами создана специальная таблица, позволяющая видеть, куда в какой момент идут средства.

- Идет раскладка по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомствам, - продемонстрировал Путину Чиханчин. - И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе. А желтое – это количество исполнителей, которые попали в зону риска, которые требуют особого внимания, работы. К сожалению, здесь есть по ряду направлений все-таки довольно высокий процент, и мы сейчас по ведомствам, непосредственно по каждому направлению работаем.

Аналогичным образом строится работа по каждому отдельному нацпроекту и каждому региону.

- Это нацпроект «Экология», как раз здесь на карте отмечены зоны, где наиболее высокие риски, - показал Чиханчин. - Разбили «Экологию» по каждому из направлений, допустим, «Озеро Байкал», «Чистая среда» и так далее. И у нас есть конкретное количество исполнителей, которое сегодня в процентном выражении вызывает вопросы, и по конкретному исполнителю мы видим по округам раскладку. В дальнейшем мы планируем при необходимости передавать основным держателям по национальным проектам, полпредам и, если есть необходимость, министрам, можем губернаторам.

Первые конкретные результаты уже можно выразить в суммах.

- Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по «Здравоохранению», по покупке, медицине Московской области: порядка 450 миллионов – расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями, - доложил глава финансовой разведки. - Аналогичная ситуация в Крыму, Севастополе, там тоже порядка 400 миллионов. И уже появились уголовные дела там, где национальные проекты идут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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