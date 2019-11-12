Добывать нефть в России оказалось дороже, чем в США и Венесуэле

Чтобы выкачать из российской земли баррель нефти, нужно потратить $40. Такие цифры назвала национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. По данным саудитов, это одни из самых высоких затрат в мире. Например, американцы в Мексиканском заливе добывают «черное золото» дешевле.

В российской нефти высока доля налогов. Несколько месяц назад замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что сама нефть у нас стоит $25, а все остальное — это отчисления в бюджет.

Но эксперты уверены, доля налогов еще больше.

- На самом деле операционные затраты на добычу нефти в России самые низкие в мире — где-то 3,5 доллара за баррель. В США, например, эти цифры в десять раз больше, - заявил «КП» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. - Но с другой стороны у нас самый высокий в мире налог на добычу нефти, причем с очень большим отрывом. Доля налога в себестоимости добычи нефти может достигать 90%.

Рустам Танкаев во время круглого стола, посвященного динамике цен на бензин и возможностям их стабилизации. Фото Михаил Терещенко/ТАСС

То есть выкачать-то «черное золото» из-под земли не так уж и дорого: рабочая сила и многие ресурсы в стране недорогие, по сравнению с той же Америкой. Но нужно заплатить государству за пользование недрами — полезные ископаемые все-таки принадлежат всей стране. В прошлом году нефтегазовые доходы составили 46% бюджета страны.

Большая доля налогов в себестоимости добычи позволяет меньше бояться обвала котировок.

- Если цена на мировых рынках упадет до $40 за баррель, это не будет означать, что российские нефтяники станут работать в минус. Система выстроена таким образом, что пропорционально снизится и налог. Так что прибыль останется примерно такой же, - объяснил Танкаев.

Так что качать нефть и газ в стране не бросят. Но вот разрабатывать новые месторождения — удовольствие очень дорогое. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе - одном из главных нефте- и газоносных регионов страны — за последние 12 лет запасы газа снизились на 3,3 трлн кубометров. А это примерно 7% всех запасов газа. То есть старое выкачали, а новых запасов не разведали — дорого. Это ведь арктическая зона, 8 месяцев в году зима, да и лето специфическое - +3, а то и все +5 градусов в июле. Вот и получается, что сейчас страна выезжаете на разведанных и освоенных еще в советские времена месторождениях.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит добыть баррель нефти

Саудовская Аравия, Кувейт - $17

Ирак - $20

Венесуэла - $36

США - $40

Россия - $42

Казахстан - $46

Азербайджан, Китай - $55 — 60

*По данным Saudi Aramco.