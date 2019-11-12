Пивным напиткам предлагают повысить градус

Российские производители просят разрешить им изготавливать более крепкие пивные напитки. Сейчас их крепость ограничена 7%. И это ограничение также записано в новом техрегламенте Евразийского экономического союза, который начнет действовать с 2021 года и будет обязательным и для России.

Собственно для пива таких ограничений по крепости нет. Но есть ограничения по рецептуре. Из-за них ряд его видов с нестандартными добавками — например, некоторые сорта крафтового пива — попадают в пивные напитки. Этим пивовары и объясняют свою просьбу — говорят, что ограничения мешают разнообразить продукцию.

- Для начала надо разобраться с самими этими пивными напитками. Там специальных сортов пива - примерно половина. А вторая половина - слабоалкогольные напитки, в которых никакого пива, а один спирт и ароматизаторы, - прокомментировал «КП» ситуацию Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - После того как разгромили алкоэнергетики, все это ушло сюда, производители теперь их выдают за пивные напитки. Пока с этим не будет наведен порядок — никаких новшеств.

И второй момент. Я лично против повышения крепости пивных напитков хотя бы потому, что это будет мешать развитию винодельческой отрасли. Развитию культуры потребления вина. Вина сейчас у нас и так пьют в пять раз меньше, чем в советский период. А производство всякой хрени — так можете и написать — нам стимулировать не надо.