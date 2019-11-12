2019-11-12T16:20:21+03:00
Экономика

Пивным напиткам предлагают повысить градус

Сейчас они не могут быть крепче 7%. Производители просят снять эти ограничения, эксперты - против
Елена ОДИНЦОВА
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Для пива ограничений по крепости нет. Но есть ограничения по рецептуреДля пива ограничений по крепости нет. Но есть ограничения по рецептуреФото: Иван МАКЕЕВ
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Российские производители просят разрешить им изготавливать более крепкие пивные напитки. Сейчас их крепость ограничена 7%. И это ограничение также записано в новом техрегламенте Евразийского экономического союза, который начнет действовать с 2021 года и будет обязательным и для России.

Собственно для пива таких ограничений по крепости нет. Но есть ограничения по рецептуре. Из-за них ряд его видов с нестандартными добавками — например, некоторые сорта крафтового пива — попадают в пивные напитки. Этим пивовары и объясняют свою просьбу — говорят, что ограничения мешают разнообразить продукцию.

- Для начала надо разобраться с самими этими пивными напитками. Там специальных сортов пива - примерно половина. А вторая половина - слабоалкогольные напитки, в которых никакого пива, а один спирт и ароматизаторы, - прокомментировал «КП» ситуацию Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - После того как разгромили алкоэнергетики, все это ушло сюда, производители теперь их выдают за пивные напитки. Пока с этим не будет наведен порядок — никаких новшеств.

И второй момент. Я лично против повышения крепости пивных напитков хотя бы потому, что это будет мешать развитию винодельческой отрасли. Развитию культуры потребления вина. Вина сейчас у нас и так пьют в пять раз меньше, чем в советский период. А производство всякой хрени — так можете и написать — нам стимулировать не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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