«Пятёрочка» стала лауреатом премии Best for life 2019

Награду получил магазин «Пятёрочка» в новой концепции, открытый в сентябре в Москве. Всего в конкурсе приняли участие более 50 проектов из России, Казахстана и Беларуси.

«Мы заботимся о том, чтобы гостям магазинов «Пятёрочка» было ещё удобнее совершать покупки. Дизайн новой концепции нашей сети учитывает все самые актуальные тренды в ритейле и покупательских предпочтениях. Уверена, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и уютная атмосфера в магазинах будут приносить удовольствие от покупок. Очень рады получить признание Best for life и будем продолжать совершенствоваться, чтобы радовать гостей наших магазинов и делать их жизнь лучше», - отметила директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Степанова Татьяна.

Премия Best For Life Design Award вручается российским и зарубежным компаниям за реализацию проектов в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым жилое и рабочее пространство, а также места отдыха становятся более комфортными и экологически безопасными. Почетным членом экспертного совета Best For Life Design Award 2019 стал известный промышленный дизайнер Карим Рашид. Он дал свою профессиональную оценку всем проектам и выбрал победителей, которые удостоились почетного звания лауреата премии.