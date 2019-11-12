Сергей Степашин: В коррупционной схеме не могут быть просто знакомые, там - или соучастники, или подельники

Конституционный суд России не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых "не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в Законе о контроле за расходами госслужащих". Об этом, как сообщает во вторник, 12 ноября, сайт kp.ru, говорится в определении суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Таким образом, в этом вопросе расставлены все точки над i.

Вот почему мы и решили обсудить эту тему с Сергеем Степашиным...

- Сергей Вадимович, с опозданием - небольшим - поздравляю вас с днем работников правоохранительных органов.

- Спасибо, Саш.

- И - вот вопрос сразу же. Конституционный суд решил (я так понял), что можно конфисковывать денежные средства и имущество - не только у родственников коррупционеров, но и у их друзей, любовниц и так далее. И «Вопрос дня» у нас так звучит: «А нет ли у вас знакомых коррупционеров?»

- Знакомых нет. Те, кого знал по службе, к ним были применены «соответствующие меры уголовного преследования» - скажем так. Но это не знакомые, а те, кого я просто знал.

- А это кто? Если конкретно... И много у вас было таких?

- Ну, были... Я же работал, все-таки, и в МВД, и в ФСБ. Многие известны, в том числе, достаточно большие личности. Подними всю историю.

А что касается прямого вопроса, - таких не было у меня.

- А как вы вообще к этой новой норме относитесь? Чтобы конфисковывать, значит, имущество и финансы не только ближайших родственников... Но вот -и у знакомых тоже!

- Надо дополнительно этот вопрос поизучать. Ведь что значит - знакомые? Человек, может, знаком был (с нынешним коррупционером. - А.Г.) 10-15 лет назад. И сейчас ни за что, ни про что пострадает.

Должны быть серьезные юридические консультации и комментарии по этой части. Тут бы я популизмом не стал бы заниматься.

- Там речь идет о том, чтобы не просто всех - под одну гребенку. А если, допустим, будет доказано, что - да, вот на него, на конкретного гражданина, этот самый коррупционер перевел свое имущество. Или - купил ему особняк. Или - на карточку деньги... И гражданин все это принял!

- Тогда это уже не просто знакомые, это подельники. Соучастники преступления... К ним применимы те же статьи УК, что и к преступникам.

И не надо тут путать божий дар с яичницей. Толкование должно быть юридически четким, а не эмоциональным.

- К вердикту Конституционного суда, вы считаете, должны еще юристы и правоохранители подключиться?

- Решение Конституционного суда является обязательным. Надо просто посмотреть, что имеется в виду под этой нормой.

Потому что - если то, что сейчас ты сказал, - «просто знакомый и друг»... Это - одно. (Давай повторимся для ясности.) А если - соучастник? Тогда это - человек, который также находился в преступной схеме. Он за это и должен отвечать.

А если говорить в целом... Не надо совершенствовать то, что уже есть. Надо просто выявлять и предупреждать такого рода преступления.

- Как вы думаете, эта норма, другие - они будут способствовать плодотворной борьбе с коррупционерами?

- В определенной степени - да. Потому что - если взять даже опрос общественного мнения, то мы увидим такую картину...

Еще пять-шесть лет назад на первое место ставился вопрос о коррупции - как о проблеме, а сегодня там уже другие задачи. Это борьба с бедностью, социальной несправедливостью, с наплевательским отношением местных властей к бедам простых людей...

Возьмите сейчас то, что произошло в Иркутске с Тулуном. Это что там? Коррупция? Или что? Да просто бездельники! И тунеядцы, которые не умеют работать. Это больше людей волнует.

А те меры, которые были приняты, они сработали в какой-то степени. Я согласен.

- Вы имеете в виду в Иркутске? Это связано с вот этими стихийными бедствиями...

- Конечно. Столько денег вложили! Столько людей туда ездило. Президент лично был!

Тулун – там люди, понимаешь, в чем дело? Они сейчас в мороз где будут жить? Вот о чем разговор.

- А на космодроме «Восточном» как воруют!

- Насчет «Восточного», вообще, у нас были свои, значит, мысли - по поводу целесообразности и нецелесообразности. У Счетной палаты. (Когда Степашин ее возглавлял. А.Г.) Но сейчас уже говорить об этом бесполезно. Надо достраивать.

- Как вы считаете, вот сейчас наша власть - и законодательная, и исполнительная, и Президент России, и Конституционный суд, - они достаточные меры принимают по борьбе с коррупцией?

- Достаточного в этих вопросах - никогда не бывает – это раз.

Второе. Я все время сравниваю, что было в 90-е года и то, как - сейчас. Конечно, день и ночь.

Мне есть, с чем сравнивать. Я сам тогда был руководителем спецслужб и МВД. И мы все время сетовали на нехватку законодательного обеспечения в нашей борьбе, в том числе, - с коррупцией. Сегодня на это сетовать нельзя, считаю.

- И завершающий вопрос... Вы опытный человек. Подскажите мне, другим, как определить: вот человек перед тобой, он - коррупционер или не коррупционер?

- Все это прописано в законе.

- Но вот иду на интервью. Откуда я знаю, коррупционер он или нет? Вот знакомые мне звонят... И незнакомые тоже. Как я могу определить? Вдруг он коррупционер, а я про него заметку буду сочинять.

- Откуда ты можешь знать? На всякий случай, позвони в Федеральную службу безопасности, в МВД и спроси, надо брать интервью или нет? Вдруг посоветуют. Смотри, попробуй.

- Я не знаю… Я понял.

- Да и сам уже должен хорошо в людях разбираться!

- Я постараюсь. Спасибо за интервью!

Сергей Степашин, экс-премьер, бывший глава МВД России: «В коррупционной схеме не могут быть просто знакомые, там - или соучастники, или подельники» 00:00 00:00

КСТАТИ

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