2019-11-12T10:46:32+03:00
Общество

У друзей коррупционеров тоже будут конфисковывать имущество

Конституционный суд разрешил судьям изымать в пользу государства любое имущество, которое подозреваемый во взятках госслужащий приобрел и передал третьим лицам
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments9
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Конституционный суд не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых "не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих". Об этом говорится в определении суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Таким образом, в этом вопросе поставлена жирная точка.

Исключением может стать ситуация, когда "родные и друзья чиновника предоставят суду доказательства законности получения средств, на которые было приобретено имущество". Но, как показали последние громкие процессы над коррупционерами, доказательства эти выглядят довольно несостоятельными: одни кино крутили в советское время, другие на грядках что-то выращивали.

Проблема. Ведь многие мздоимцы действительно не знают как потратить. Поэтому переводят все свои активы на членов семьи, детей и подставных лиц. На них регистрируют земли, дома, а порой и целые деревни.

Например, перечень имущества обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя зачитывали в суде десять часов. За 22 года работы на этой должности он успел переоформить на себя, родственников и друзей 1700 объектов недвижимости. Общая сумма изъятого оценивается в девять миллиардов рублей. У окружения бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна изъяты судом более 800 незаконно приобретенных объектов недвижимости на 10 миллиардов рублей. Суды над полковниками Дмитрием Захарченко (изъято 8,5 миллиардов) и Кириллом Черкалиным (изъято более 6 миллиардов) превратились в "смотрины" многочисленных жен, детей, родственников друзей и просто знакомых, которые заявляли суду о своем праве на изъятые средства. Их адвокаты уверяли, что все они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Заседание Конституционного Суда Российской Федерации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заседание Конституционного Суда Российской Федерации.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Конституционном суде подчеркнули, что новая мера не противоречит Конституции и "направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей".

Напомним, российские чиновники обязаны декларировать сведения о доходах, имуществе и крупных расходах. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей. Под крупными расходами понимаются траты, превышающие общий доход семьи чиновника за три последних года. Госслужащий обязан раскрыть источники получения средств. А вот если чиновник не может подтвердить законность своих доходов, то приобретенное им имущество может быть изъято в пользу государства и выставлено на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина: Позитивный настрой полезен для здоровья
Эксперт рассказала «КП» об особенностях диспансеризации людей старшего возраста, о самых распространенных возрастзависимых заболеваниях в нашей стране и о правилах, которые помогают сохранить здоровье
Новости 24
«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"
Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше
Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода
Тамара Синявская попала в больницу
Politico: США будут предоставлять помощь другим странам, где поддерживают религиозные меньшинства
Глава МИД Армении назвал продуктивным визит Лаврова в Ереван
Трамп планирует отложить введение пошлин на автомобили из стран ЕС
КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров
Мужчина «из мести обществу» в детсаду Китая облил детей щелочью : пострадал 51 ребенок
Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»
Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа
В России предложили ввести паспортный контроль в интернете
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Казахстане
Эксперты вычислили самый фотографируемый город России
Венеция запретит круизным судам заходить в исторический центр города
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст жителей Дальнего Востока
Трамп запретил делать заявления по инциденту в Керченском проливе
Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу
Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»