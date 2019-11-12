У друзей коррупционеров тоже будут конфисковывать имущество

Конституционный суд не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых "не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих". Об этом говорится в определении суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Таким образом, в этом вопросе поставлена жирная точка.

Исключением может стать ситуация, когда "родные и друзья чиновника предоставят суду доказательства законности получения средств, на которые было приобретено имущество". Но, как показали последние громкие процессы над коррупционерами, доказательства эти выглядят довольно несостоятельными: одни кино крутили в советское время, другие на грядках что-то выращивали.

Проблема. Ведь многие мздоимцы действительно не знают как потратить. Поэтому переводят все свои активы на членов семьи, детей и подставных лиц. На них регистрируют земли, дома, а порой и целые деревни.

Например, перечень имущества обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя зачитывали в суде десять часов. За 22 года работы на этой должности он успел переоформить на себя, родственников и друзей 1700 объектов недвижимости. Общая сумма изъятого оценивается в девять миллиардов рублей. У окружения бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна изъяты судом более 800 незаконно приобретенных объектов недвижимости на 10 миллиардов рублей. Суды над полковниками Дмитрием Захарченко (изъято 8,5 миллиардов) и Кириллом Черкалиным (изъято более 6 миллиардов) превратились в "смотрины" многочисленных жен, детей, родственников друзей и просто знакомых, которые заявляли суду о своем праве на изъятые средства. Их адвокаты уверяли, что все они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Заседание Конституционного Суда Российской Федерации.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Конституционном суде подчеркнули, что новая мера не противоречит Конституции и "направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей".

Напомним, российские чиновники обязаны декларировать сведения о доходах, имуществе и крупных расходах. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей. Под крупными расходами понимаются траты, превышающие общий доход семьи чиновника за три последних года. Госслужащий обязан раскрыть источники получения средств. А вот если чиновник не может подтвердить законность своих доходов, то приобретенное им имущество может быть изъято в пользу государства и выставлено на торги.