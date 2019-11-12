30-летие Детского Музыкального театра: Басков столкнулся с бывшей, а Бледанс показала нового бойфренда

- Большой праздник у Детского Музыкального театра юного актёра и его бессменного руководителя Александра Фёдорова! Выпускники театра - Николай Басков, Валерия Ланская, Наталья Громушкина! Поздравляем театр с 30-летием! Процветания, благополучия, чудесных событий! - написала в своем Инстаграме певица Натали.

После недавней смерти мужа Елена Баскова не появляется в свете. Исключение мама певца сделала только для друга семьи Александра Федорова (на фото он крайний справа)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артистка пришла поздравить театр с сынишкой. На певице был модный приталенный костюм в стиле «Шанель», поэтому весьма странно, что папарацци по итогам вечера приписали артистке четвертую беременность.

Эвелина Бледанс с сыном и новым кавалеромФото: Михаил ФРОЛОВ

В зале была замечена и актриса Эвелина Бледанс с сыном. Эвелину сопровождал бойфренд-бизнесмен, директор столичной галереи "МАРС" Сергей Демчев.

Певица Натали приехала в Большой театр со средним сыномФото: Михаил ФРОЛОВ

Поздравил свою альма-матер и Николай Басков, в финале раута спев песню с альбома «Верую».

Вместе с Колей в Большой театр приехала его мама. После смерти мужа Елена Николаевна редко выходит в свет, но ради многолетней дружбы с Александром Федоровым и его театром сделала исключения. Колю тут помнят еще по фамилии «БаскОв».

Юлия Барановская и ее младший сынФото: Михаил ФРОЛОВ

Это потом уже для благозвучия Николая будут величать «БАсковым».

- Новая сцена Большого театра. Поздравление от президента. Признательность тысяч детей и их родителей. Всё заслужено! 30 лет Детскому музыкальному театру Юного актёра! -написал в своем блоге Николай Басков. - Александр Фёдоров - бессменный руководитель и душа этого чудесного коллектива. Саша, спасибо тебе за твоё большое сердце, за твою любовь к каждому ребёнку, за твой талант, за неиссякаемую энергию и за невероятную работоспособность, за твой тяжелый труд! Тут мои истоки, моё начало творческого пути. Невероятно, но прошло три десятка лет! А я помню всё - радости, слёзы, овации, волнения... Ты всегда был в моей жизни, есть и будешь. Я желаю тебе и всем детям, педагогам добра, вдохновения, успеха! У меня вчера было такое ностальгическое настроение, будто я на один вечер вернулся в детство! Спасибо за всё! И только вперёд, к новым свершениям!

Наталья Громушкина и Елена Баскова вспоминали детство "золотого голоса"Фото: Михаил ФРОЛОВ

На вечере Басков столкнулся с еще одной звездной выпускницей театра — актрисой и бывшей супругой Александра Домогарова Натальей Громушкиной. Как оказалось, в прошлом у Николая и Натальи были отношения. Басков называет Громушкину своей первой любовью.