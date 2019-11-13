Австралийский меценат Эндрю Форрест будет бороться с загрязнением окружающей среды в России

Инициативу под названием “Sea the Future” он обсудил с чиновниками и с представителями российского бизнеса. “Sea the Future” направлена на решение проблемы загрязнения окружающей среды путем сокращения использования пластика.

Задача проекта - создать систему добровольных взносов, которые в качестве дополнительных субсидий будут стимулировать повышение стоимости ископаемых полимеров. По прогнозам фонда, повсеместное внедрение системы пожертвований позволит каждый год аккумулировать не менее 20 млрд долларов США, которые будут распределены на проведение мероприятий по восстановлению окружающей среды, внедрению технологий переработки и плановому переходу к экономике вторичного сырья.

Ежегодно в Мировой океан попадает около 15 млн тонн пластмассовых отходов, что наносит существенный экологический и социальный урон. “Sea the Future” даст возможность искусственно увеличить спрос на переработанную пластмассу и ее производство. В данный момент общий объем производимого пластика составляет 300 млн тонн, в то время как переработке и повторному использованию подвергается всего лишь 9%.

«Промышленный сектор, полностью поддерживаемый правительствами и регулирующими органами, является единственной отраслью, способной вызвать те самые изменения, которые столь необходимы для спасения нашей среды от пластиковых отходов», – считает Эндрю Форрест. Он убежден, что встреча с представителями крупнейших предприятий нефтяного сектора России позволит внести не только существенный вклад непосредственно в саму борьбу с загрязнением, но также продемонстрирует главам других государств готовность к открытому обсуждению проблем экологии. По его словам, подобная угроза требует глобального решения, выходящего за рамки государственных границ и политической ситуации, поскольку у мирового сообщества в запасе осталось менее пяти лет, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Только объединившись, страны смогут ее избежать.

По словам представителя Minderoo Foundation, в России проект “Sea the Future” Эндрю Форреста уже нашел позитивный отклик на государственном уровне – бизнесмен провёл встречу со специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. «Российское Правительство и Кремль поддержат эту инициативу. На протяжении многих лет я утверждал, что мусорные отходы должны трансформироваться в товары широкого потребления. Эта цель может быть достигнута путем применения стратегии циркулярной экономики, которая даст неограниченные возможности для позитивного и устойчивого развития отрасли. В России наибольшая проблема заключается в транспортировке мусора. Превращение пластика обратно в смолу уменьшит эту нагрузку и нашу потребность в перемещении отходов на свалки, превратив их в товар. “Sea the Future” окажет положительное влияние на окружающую среду, бизнес и условия жизни россиян»», – приводит слова Сергея Иванова представитель фонда.

Потребуется не так много времени и средств, чтобы обеспечить работоспособность проекта “Sea the Future”. При условии получения соответствующих разрешений Minderoo Foundation обязуется выделить в общей сложности до 300 млн долларов США на запуск, аудит и сертификацию. Все это позволит в самые короткие сроки совместными усилиями оказать положительное воздействие на окружающую среду и сократить масштабы изменения климата.

Minderoo Foundation

Minderoo Foundation – это современная благотворительная организация, которая ищет уникальные решения глобальных проблем. Minderoo выделяет более $1.5 миллиарда австралийских долларов на реализацию благотворительных инициатив, среди которых борьба с современным рабством, проведение исследований в области онкологии, оказание помощи коренному населению Австралии, а также борьба с загрязнением окружающей среды.

Andrew Forrest

Эндрю Форрест - самый деятельный филантроп Австралии и один из самых успешных бизнес-лидеров своего поколения. Он является основателем и президентом Fortescue Metals Group, именно он привел компанию к статусу одной из 20 ведущих в экономике Австралии, за это время она инвестировала более 20 миллиардов долларов США в сырьевой сектор. В 2001 году г-н Форрест вместе с супругой Николой основали благотворительный фонд под названием Minderoo Foundation, который оказал поддержку более 280 инициативам по всей Австралии и во всем мире по целому ряду направлений. В мае 2017 года чета Форрест объявила об одном из наиболее крупных частных благотворительных пожертвований в Австралии в размере 400 млн. австралийских долларов. Они продолжают делать пожертвования, а общая сумма, направленная ими на благотворительность, в мае 2019 года превысила 1,5 млрд. австралийских долларов.

1 Подробная информация о фонде доступна на сайте www.minderoo.com.au