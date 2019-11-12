Начихав на всех, на больничный не пойду! Треть россиян продолжают ходить на работу, заболев ОРВИ

Портал Работа.ру провел опрос более трех тысяч наших сограждан о том, как они ведут себя при болезни. 23 процента уверенно ответили, что «не болеют» (богатыри, не мы!). Только пятая часть россиян берет официальный больничный на время ОРВИ. Еще 16 процентов договариваются с начальством об удаленной работе.

Как сообщает РИА Новости, 33 процента сотрудников продолжают ходить на службу, несмотря на больное горло, чиханье и кашель! Кто боится гнева начальства, кто не хочет терять заработок. А кто-то считает, что без него на работе все рухнет. Еще 7 процентов принимают решение, идти ли на рабочее место заболевшим, в зависимости от текущей ситуации на службе и своего самочувствия.

Знаменитый теледоктор, врач-педиатр Евгений Комаровский о таких трудоголиках говорит:

- Если у вас появились симптомы ОРВИ (першение в горле, заложенность носа, ломота в костях, поднялась температура и т. п. - Ред.), вы в ближайшие 5 дней реально опасны для окружающих! Если вы пошли на работу - заразили сотрудников. Отправили больного ребенка в школу - пострадает весь класс. Больной должен болеть дома!

Даже такая «несерьезная» болезнь, как простуда, перенесенная на ногах, может привести к осложнениям, вплоть до проблем с сердцем - вирус, попавший в кровь, достигает сердца и вызывает поражение сердечной мышцы. Да что там говорить - банальный насморк может перерасти в гайморит, синусит, отит, а это, между прочим, чревато глухотой.

А тем, кого босс все же выдергивает из постели на работу с кашлем и чиханьем, в качестве аргумента можно использовать цифры. Эксперты ВОЗ подсчитали, что предприятие, на котором началась эпидемия ОРВИ и гриппа, теряет 15 - 20 процентов выручки! То есть выгнав больного сотрудника на работу, начальник рискует потерять миллионы рублей из-за того, что с температурой свалится весь отдел.