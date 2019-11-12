В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

Под Москвой сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации. Пожар начался поздно ночью в Раменском районе области.

- В 2:35 поступило сообщение о возгорании автомобилей в поселке Дружба. Огонь охватил почти 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали уже к 4 часам утра, - рассказали в ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксацииФото: архив "КП"

Комплексы стояли на неохраняемой стоянке. Дым заметили жители одного из соседних домов. Они-то и вызвали экстренные службы. 10 автомобилей получилось спасти, а 13 комплексов сгорели почти полностью. Не исключена версия поджога. Возможно, кто-то из местных Робин Гудов решил бороться с машинами, которые фиксируют нарушения Правил дорожного движения.

Сгоревшие комплексы видеофиксации принадлежали частной компанииФото: Архив "КП"

Другая версия случившегося — происки конкурентов. Сгоревшие комплексы видеофиксации принадлежали частной компании. Фирме платят процент с каждого штрафа.

В полиции Московской области выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.