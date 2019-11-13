Преподаватель СПбГУ, расчленивший студентку-любовницу, хочет оплатить ее похороны

Историк СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший свою студентку-любовницу Анастасию Ещенко хочет извиниться перед родителями девушки и оплатить ее похороны.

- Олег Соколов в ближайшее время собирается поговорить с родителями погибшей и принести им свои извинения, - заявил журналистам в Москве адвокат подсудимого Александр Почуев. - Будут похороны, и Олег Валерьевич хочет оказать материальную помощь. Но мы понимаем, что никакими деньгами не то чтобы откупиться, даже не смягчить трагедию.

Адвокат уточнил, что лично профессор с родителями возлюбленной знаком не был. Но в любом случае хочет перед ними извиниться.

- Он готов это сделать сразу, как представиться возможность. Мы пытаемся с ними связаться, но у нас нет контактов, - пояснил правозащитник.

Доцент СПбГУ Соколов разрыдался в суде и рассказал, почему убил любовницу 00:00 00:00

Сейчас Олег Соколов находится в изоляторе временного содержания, а со следующей недели будет переведен в СИЗО.

Олег Соколов и его жертва - 24-летняя Анастасия Ещенко. Фото: СПбГУ

Напомним, суд решил оставить его под стражей до 9 января 2020 года. До вечера 14 ноября обвиняемый имеет право подать апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения.

- Защита настаивает на подаче апелляции, но Соколов считает, что достоин выбранной меры пресечения и что никаким образом ему уже не искупить вину. До завтра (14 ноября — Авт.) у него есть время подумать, - отметил адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

В случае положительного решения защита будет настаивать на домашним аресте в съемной квартире или у родственников. Вариант нахождения в квартире, где произошло убийство, адвокат считает не гуманным.

- Не правильно помещать человека туда, где он, возможно, расправился со своей возлюбленной. Защита не исключает версию самооговора и другие версии, вплоть до мистической. Но уже сформировалось общественное мнение, и с ним сложно работать. Мы считаем это неправильным. Еще не вынесен приговор, а человека уже публично линчевали, - говорит адвокат.

Напомним, шокирующее убийство произошло в Санкт-Петербурге ночь на 8 ноября. Кавалер Ордена почетного легиона Олег Соколов застрелил свою возлюбленную, затем расчленил труп и частями начал сбрасывать реку в Мойку.

На суде 11 ноября он заявил, что в ту роковую ночь в его возлюбленную словно что-то вселилось, и она стала "ведьмой". На заседании Соколов плакал, бился головой о стену и говорил, что Анастасия сама спровоцировала его на убийство. Позже доцент-расчленитель попросил принести ему в камеру очки и книги, чтобы он мог продолжить заниматься наукой.

Можно ли было предотвратить жестокое убийство студентки в Петербурге 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743633" frameborder="0"></iframe> Адвокат рассказал, что историк-расчленитель отказывается обжаловать свой арест."Защита настаивает на подаче апелляции. Олег Валерьевич взял время подумать", - рассказал адвокат Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и студентки Анастасии Ещенко, Александр Почуев журналистам в среду в Москве (c) Ruptly

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