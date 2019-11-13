2019-11-12T12:59:51+03:00
Анекдоты

Кукуруза от-кутюр

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Калужский охотник подстрелил подводного охотника, перепутав его с бобром

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Украинские пенсионеры хранили кукурузу в 140-летнем сундуке Louis Vuitton

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В США лабрадору пришлось давать присягу для работы в прокуратуре

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В Китае выставили на продажу золотой унитаз с пуленепробиваемым стульчаком за полтора миллиона долларов

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ФСИН решила найти хозяина для кошки-наркокурьера

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Жена сбросила 40 кг и ушла от мужа, заявившего, что она пострашнела после родов

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Россиянин месяцами лечился от пневмонии из-за застрявшей в бронхах куриной кости

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Дайверы нашли 900 бутылок с алкоголем, затонувшим по пути в Россию век назад

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С выставки на ВДНХ убрали надгробие с портретом Кристины Асмус

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Женщина получила от незнакомца потерянное в тоннах мусора драгоценное кольцо

ИСТОЧНИК KP.RU

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