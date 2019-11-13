Кукуруза от-кутюр
Калужский охотник подстрелил подводного охотника, перепутав его с бобром
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Украинские пенсионеры хранили кукурузу в 140-летнем сундуке Louis Vuitton
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В США лабрадору пришлось давать присягу для работы в прокуратуре
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В Китае выставили на продажу золотой унитаз с пуленепробиваемым стульчаком за полтора миллиона долларов
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ФСИН решила найти хозяина для кошки-наркокурьера
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Жена сбросила 40 кг и ушла от мужа, заявившего, что она пострашнела после родов
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Россиянин месяцами лечился от пневмонии из-за застрявшей в бронхах куриной кости
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Дайверы нашли 900 бутылок с алкоголем, затонувшим по пути в Россию век назад
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С выставки на ВДНХ убрали надгробие с портретом Кристины Асмус
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Женщина получила от незнакомца потерянное в тоннах мусора драгоценное кольцо
ИСТОЧНИК KP.RU