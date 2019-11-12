Фиксики раздают подарки!
Условия акции:
1. Нарисуй любого персонажа-фиксика, отправь рисунок, свои ФИО и почтовый адрес на электронную почту simka@fixiki.ru и получи подарок – ежемесячный журнал «Фиксики» от Издательского дома «Комсомольская правда».
2. К участию в акции допускаются все читатели газеты «Комсомольская правда».
3. Информация об акции опубликована в «КП»-еженедельная от 13.11.2019 на полосе «Детская страничка» («Ерошкина полянка»).
4. Рисунки от участников акции принимаются до 21.11.2019.
5. Подарочный экземпляр журнала выбирается на усмотрение редакции Издательского дома «Комсомольская правда».
6. Подарочный экземпляр журнала отправляется участникам акции по почте.
7. Расходы на отправку подарочного экземпляра берет на себя Издательский дом «Комсомольская правда».
8. Все участники акции получат гарантированные призы.