Бросить вызов Надалю

Большой теннисный сезон завершается легендарным Кубком Дэвиса. В 2019 году - большая премьера. Если раньше в финале за почетный трофей боролись две сборные, то сейчас сразу 18! Россия впервые за 13 лет в числе соискателей трофея. Последний раз наша команда выигрывала в 2006 году, когда в Москве решающее очко в финале с Аргентиной принес Марат Сафин, а праздновали теннисисты после игры еще вместе с Борисом Ельциным...

Кубок Дэвиса - особенный турнир для теннисной истории. Впервые был разыгран еще в 1900 году в США. Теннис верен своим традициям. Долго удавалось защищать непоколебимый формат турнира, когда соперники ездят друг к другу в гости на протяжении всего сезона, но время диктует свои правила. Лучшие теннисисты все чаще стали отказываться от матчей за сборную или получали травмы от усталости.

В итоге пришло время реформ. Теперь 18 лучших теннисных сборных мира собираются только раз в году и выявляют сильнейшую страну. Болельщики со стажем недовольны, но иного выбора у Международной теннисной федерации, похоже, не было.

Каждое противостояние - два одиночных матча и один парный в формате трех сетов. Все сделано в угоду телевидению, чтобы не было затяжных поединков.

Футболист изменил историю

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике за свою футбольную карьеру выиграл все что только можно, а теперь строит планы на другой вид спорта. Конечно, не в качестве атлета, а функционера или скорее даже революционера. Именно идеи футболиста легли в основу нового турнира. Инвестиционная группа Kosmos, основанная Пике, вложит за 25 лет 3 млрд долларов в новый турнир. Весь проект официально одобрен Международной теннисной федерацией.

Главное опасение в связи с новым турниром - недостаточное количество топовых игроков. Пике доказал свою состоятельность в новом виде спорта. Каталонец лично договаривался со многими топ-теннисистами, и итог поражает: практически все звезды будут в Мадриде. Лишь Федерер не приедет, да и то потому, что Швейцария не попала в финал, уступив в квалификационном раунде сборной России. В феврале 2019 года швейцарцы выступали без Федерера. А Даниил Медведев и Карен Хачанов выиграли свои одиночные встречи.

33-летний испанец Рафаэль Надаль сегодня лидер в мужском теннисе.Фото: REUTERS

Сможет ли Россия претендовать на победу?

Сборная России отправляется в Мадрид в следующем составе: Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Карен Хачанов (17), Андрей Рублев (23), Евгений Донской (108).

Если смотреть на средний рейтинг, именно у России лучший состав на турнире. Трех игроков в первых 25 нет ни у кого. Даже третий испанец Пабло Карреньо Буста находится только в четвертом десятке. Но слишком много подводных камней. Даниил Медведев провел около 80 матчей в 2019 году - это рекордный показатель в мужском туре. На его выступлениях может сказаться усталость. Карен Хачанов, хоть и остался в топ-20 мирового рейтинга, давно не демонстрировал своей лучшей игры, а Андрей Рублев пока слишком нестабилен.

Еще один большой минус для наших ребят - отсутствие сыгранной пары. Ситуация складывается так, что в стране просто нет теннисистов, специализирующихся на парной игре и добивающихся результатов на высоком уровне. Вообще в заявку можно было бы включить пять теннисистов, но капитан Шамиль Тарпищев решил туристов в Мадрид не везти: все равно никто из наших столь высокому уровню больше не соответствует.

В группе Россия получила страшных соперников. Испания - хозяйка турнира. Надаль, который недавно вновь стал первой ракеткой мира, не нуждается в представлении. Помимо него, в составе хозяев десятая ракетка мира Роберто Баутиста-Агут. Хорватия - действующий обладатель Кубка Дэвиса. В составе - опытный победитель крупнейших турниров Марин Чилич, а Борна Чорич - из первой тридцатки рейтинга, плюс сразу три топ-теннисиста, играющих в рамках парного разряда.

Для выхода в четвертьфинал России нужно либо занимать первое место, либо попадать в число двух лучших команд из числа тех, которые останутся на вторых строчках в своих группах. Задача, мягко говоря, очень сложная.

Что по деньгам?

Команды будут биться не только за почетный трофей, но и за приличные деньги. За первое место на всю сборную игрокам положена выплата в 2,4 млн долларов. За выход в финал - $1,75 млн. Просто за приезд и игру в рамках группового этапа - $600 тысяч.

Дополнительно будут премированы федерации тенниса. За победу на турнире полагается $844 тысячи для лучшей федерации. $300 тысяч - минимальная выплата за участие в групповом этапе.

Цены на билеты тоже немаленькие. Абонемент на три дня группового турнира стоят 265 евро, на 4 дня плей-офф - 565 евро, а на все 7 дней - 805.

Но как же провернуть эту теннисную махину, в которой будут задействованы 90 теннисистов и 18 капитанов команд плюс судьи, обслуживающий персонал, пресса, зрители, в конце концов? Организаторы особых проблем не видят. Соревнования будут проходить в мадридской Caja Magica (волшебная коробка), где можно одновременно играть сразу три теннисных матча на трех разных аренах, входящих в один комплекс.

Расписание

Сборная России начнет свой поход за Кубком Дэвиса 18 ноября встречей с прошлогодними обладателями этого трофея - хорватами. Через день наша команда сыграет с Испанией.

Кстати, все 12 тысяч билетов на матчи испанцев против сборных России и Хорватии были раскуплены еще за две недели до старта соревнований. А вот вокруг игр в других группах ажиотажа не наблюдалось.

Поболеем!

Еще непонятно, приживется ли такой формат турнира. Это зависит от того, какой к нему будет интерес в мире и что там получится по деньгам. Но в любом случае поболеть за наших ребят стоит. Такой мощной команды у нас не было со времен Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Напомним, что сборная России дважды завоевывала этот трофей - в 2002 году (играли Кафельников, Сафин и Михаил Южный) и в 2006 году (Сафин, Николай Дывыденко, Дмитрий Турсунов).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В эти дни в Лондоне (с 11 по 17 ноября) проходит Итоговый чемпионат АТП, в котором выступают восемь сильнейших теннисистов планеты. Среди них и Даниил Медведев. Наш спортсмен попал в группу «Андре Агасси», где, кроме него, играют первая ракетка мира Рафаэль Надаль, прошлогодний победитель этого турнира Александр Зверев (Германия) и Стефанос Циципас (Греция).

Турнир не только престижный, но и очень дорогой. Просто за выход на корт в одном матче группового этапа теннисист сразу получает $203 тысячи, столько же - за победу. За успех в полуфинале - $620 тысяч, а максимально можно заработать $2 712 000. Хватит ли у лучших теннисистов мира после такой битвы за миллионы сил на Кубок Дэвиса?

Кстати, последним участником Итогового турнира от России десять лет назад был Николай Давыденко. В 2009 году Николай последовательно убрал со своего пути Джоковича, Надаля и Федерера, а в финале победил чемпиона US Open Хуана Мартина дель Потро.