ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков у интернет-магазинов даркнета

Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию против наркоторговцев и пресекли работу десятков интернет-магазинов, которые торговали наркотиками в труднодоступном для обычных пользователей разделе интернета - даркнете.

- Операция проводилась одновременно на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. В ходе задержаний и обысков из незаконного оборота было изъято 440 килограммов наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров, - сообщает ФСБ России.

По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств, которые были изъяты во время спецоперации достигла 650 миллионов рублей. Фото: ФСБ РФ

По информации оперативников, двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт- Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные - за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах.

По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств, которые были изъяты во время спецоперации достигла 650 миллионов рублей.

В отношении задержанных наркокурьеров возбуждены 7 уголовных дел. Статья за продажу наркотиков в особо крупном размере в составе группы предусматривает пожизненное тюремное заключение. Следственные действия в даркнете и оперативно-разыскные действия продолжаются.