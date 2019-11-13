Кот-"Гудини" из США попал в "одиночную камеру" за то, что освобождал других кошек

Америке нужен новый герой, говорили, и вот он появился – освободитель и политзаключнный Квилти. У этого героя хвост и четыре лапы , а живет он в приюте для животных. Знаменитым этого самого обычного на первый взгляд кота сделал не столько талант открывать любые двери, сколько жажда справедливости – Квилти по ночам выбирался из камеры сам и освобождал сородичей из комнат.

Это не важно, что дальше животные никуда уходить не собирались и на утро сотрудники приюта обнаруживали кошачьи метки на рабочих столах, в коробках для пожертвований, которые коты логично принимали за коробки для туалета.

- Когда это произошло впервые, мы проверили записи с камер наблюдения и увидели, что это Квилти открывал комнаты с другими животными, - рассказали агентству Fox11 сотрудники приюта.

Это фото облетело Сеть и сделало Квилти популярным "политзаключенным"Фото: facebook.com

Остановить кота пытались заменой ручек. Но Квилти находил способ открыть любую дверь. Потом купили детское устройство для блокировки двери. На какое-то время было затишье, но однажды утром сотрудники вновь обнаружили погром в своем рабочем кабинете, где коты устроили сходку благодари Квилти.

Тогда кота- освободителя посадили в «одиночную камеру» и закрыли на замок. Фото страдающего в заточении Квилти разместили в группе приюта в фейсбуке.

- Соседи скучали по нему, - признались в посте сотрудники приюта. - Им понравились ночные приключения с Квилти.

Пока Квилти был в "одиночной камере", другие коты тосковали по ночным вылазкамФото: facebook.com

Фото облетело Сеть, и кот стал настоящей звездой. В Интернете запустили флешмоб FreeQuilty (Свободу Квилти), фото кота в «одиночке» печатали на футболках, хвостатого называли политзаключенным, дело сфабрикованным - народ требовал выпустить котика из заточения.

Такие футболки выпустили в поддержку котуФото: facebook.com

В приюте не смолкал телефон – люди хотели забрать Квилти к себе домой и достойный владелец нашелся.

- Новая семья Квилти может сделать все возможное, чтобы удержать его в одном месте, но мы предупредили - он не будет содержаться, - рассказали в приюте, и признались, что у Квилти были помощники, не менее талантливые коты, которые станут питомцами в семьях не хуже, чем знаменитый кот-беглец.