Столица готовится к национальному чемпионату «Абилимпикс»

С 20 до 22 ноября в Москве пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс». В этом году в Московском чемпионате участвует рекордное количество конкурсантов. Для сравнения: в 2015-м, когда чемпионат только начинался в столице, участников было всего 100. А в 2019-м их уже 2 007 человек.

«Это крупнейшее мероприятие в России в области развития профессиональных навыков среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. - Чемпионат помогает эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, а также трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Всем участникам, желающим найти работу, предоставляется такая возможность».

В этом году на площадках чемпионата пройдут соревнования по 62 основным и 31 презентационным компетенциям. Более 1800 человек из всех регионов нашей страны будут бороться за медали и звания лучшего в своей компетенции.

Во вторник, 19 ноября, участники московского этапа выступят в 65 соревновательных компетенциях. Из них 9 компетенций из области IT-технологий, 5 - питания, 12 - промышленности, 21 - сферы услуг, 12 - творческих профессий, 4 - декоративно-прикладного искусства и 2 - экономики и финансов.

Всего 830 победителей отборочного этапа продемонстрируют свои профессиональные достижения и поборются за первенство. Победители представят Москву на Национальном чемпионате «Абилимпикс» 2019 года.

Ожидается, что в профориентационной, деловой, культурной программах чемпионата, в мастер-классах и тренингах смогут поучаствовать более 10 000 посетителей. В деловой программе - форумы, дискуссии по вопросам инклюзивного образования и содействия трудоустройству людей с инвалидностью. Также участники смогут посетить лекции и тренинги известных людей - артистов, литераторов, блоггеров, руководителей известных компаний и ректоров вузов.

Организаторами Национального чемпионата выступают Минпросвещения России, Правительство Москвы, Минтруд России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Минздрав России, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» и всероссийские общественные организации инвалидов.