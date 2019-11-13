В Москве школьник вложил в раскрутку своих соцсетей два с половиной миллиона из папиного сейфа

Найти и наказать незнакомца, который обманом выманил у 13-летнего сына крупную сумму денег, потребовала жительница Москвы. Во вторник, 12 ноября, она подала заявление в полицию. Накануне родительница обнаружила, что сейф, в котором семья хранила деньги, пуст. Оказалось, что два с половиной миллиона рублей 13-летний сын женщины взял, чтобы раскрутить свою страничку в одной из социальных сетей.

- С сентября по ноябрь несовершеннолетний сделал несколько банковских переводов на карту неустановленного лица. Взамен ему обещали рекламу его страницы в социальной сети, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Полицейские уже опросили школьника. Оказалось, что адресата переводов парень лично не знал. Контактировали они все в той же социальной сети. Как мальчишку, в прямом смысле слова, его развили на туманной перспективе заработка в интернете. Проще говоря, школьник верил, что вот-вот его раскрученные соцсети с обещанными миллионами подписчиков начнут приносить ему деньги. Но это так и не случилось.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснили в столичном главке.

Скорее всего, уголовное дело возбудят по статье 159 УК РФ "Мошенничество". А вот мальчишке, который без разрешения родителей взял крупную сумму денег, судя по всему, ответственности удастся избежать. Претензий к непослушному чаду родители не имеют.