2019-11-13T13:45:00+03:00
Политика

Медведев заставил алтайских чиновников выйти в народ

Жители села Санниково пожаловались премьеру, что уже три года живут без горячей воды, а местные власти от них отворачиваются
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В среду, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев, совершающий трехдневную поездку по Сибири, решил посмотреть, как живет русская деревня.В среду, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев, совершающий трехдневную поездку по Сибири, решил посмотреть, как живет русская деревня.Фото: Елена КРИВЯКИНА
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В среду, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев, совершающий трехдневную поездку по Сибири, решил посмотреть, как живет русская деревня. Для этого премьер отправился в село Санниково Алтайского края (в крае 43 процента жителей сельские).

Санниково - село, на первый взгляд, вполне приличное - 4 тысячи жителей, пятиэтажки, отремонтированный дом культуры, спортплощадка и даже сквер с благодушным названием «Счастливое детство». Медведеву все это презентовали. Но черт, как водится, таился в деталях.

Когда премьер направлялся в дом культуры, чтобы провести в нем совещание по улучшению качества жизни на селе, к нему ринулась местная жительница Татьяна Кадукина.

- Дмитрий Анатольевич, помогите! - кричала она.

Служба безопасности было попыталась отстранить женщину, но она в отчаянии бухнулась на колени. Ее тут же подняли - Медведев уже шел к ней навстречу.

- У нас с 2016 года нет горячей воды, хотя своя газовая котельная! 140 квартир в трех пятиэтажках без воды! Устали ходить по инстанциям, никуда не пускают. Я инвалид второй группы, у меня бронхиальная астма, а в ванной - 10 градусов! - плача рассказывала женщина.

- Почему воды нет? - Медведев обернулся к главе сельсовета Санниково Владимиру Малофееву и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В ответ раздалось что-то невнятное.

- Я обращалась к губернатору. Его люди к нему не допускают. Умоляю, помогите!

- Безобразие, конечно, - мрачно заметил премьер. - Давайте так договоримся: я сейчас проведу совещание, а после него губернатора к вам отправлю. Хорошо?

Женщина кивнула.

- Виктор Петрович (Томенко, - Ред.) приходите, посмотрите, как у меня дома холодно. Гнобят и гнобят, сколько можно?! - голосила женщина.

- Водоснабжение нужно восстановить, поработайте с муниципальным образованием, сходите к людям, посмотрите, как это выглядит, - раздавал на совещании поручения местным чиновникам Медведев.

Обратил внимание премьер и на проблему с завалами мусора в Бийске. На днях из-за этого в городе даже ввели режим ЧС.

- Обращения идут от людей. Нужно решать... - заметил премьер.

Жители села Санниково пожаловались премьеру, что уже три года живут без горячей воды, а местные власти от них отворачиваются Фото: Елена КРИВЯКИНА

Жители села Санниково пожаловались премьеру, что уже три года живут без горячей воды, а местные власти от них отворачиваютсяФото: Елена КРИВЯКИНА

«ИЗ МОСКВЫ ДО КАЖДОГО СЕЛА НЕ ДОТЯНУТЬСЯ»

Русская деревня сегодня - это больше 37 миллионов человек.

Четверть населения страны.

- Наша задача - создать там нормальные условия для жизни. Новые фельдшерско-акушерские пункты, детсады, школы, отремонтированные ДК - такая работа должна быть повсеместной, - заметил Медведев.

Отдельно премьер остановился на проблеме медицины на селе.

- В город приезжаешь, плюс-минус приемлемый уровень в поликлиниках, в больницах. Много сделано за последнее время. А на селе ситуация другая.

Медведев напомнил, что со следующего года запустят государственную программу комплексного развития сельских территорий. В казне на это заложили около 36 миллиардов рублей.

- Из Москвы мы до каждого села с очень большими трудностями можем дотянуться, основная ответственность - на региональных властях. Нужно развивать свою экономическую базу, - заметил Медведев.

Как только закончилось совещание, алтайский губернатор в компании местных чиновников отправились месить снег. До дома Татьяны Кадукиной шли пешком несколько кварталов. Вычищенные до блеска черные ботинки чиновников скользили, снег бил в лицо. Татьяна Кадукина протянула губернатору стопку документов: местные жители даже выиграли суд, но горячую воду им так и не дали.

- Я вечером проведу специальное совещание, мы подумаем, что делать. Вам позвонят, - пообещал губернатор.

Тем временем на пороге ДК можно было наблюдать и вовсе необычную картину. Отправившихся в народ местных чиновников поджидал Медведев. Увидишь такое не часто - обычно это местные чиновники ждут федеральных. Но Медведев явно хотел довести дело до конца.

Губернатор отчеканил: воды у людей действительно нет.

- Бардак. Нужно разобраться. Возьмите на личный контроль! - поручил ему Медведев, а потом по просьбе местных жителей сфотографировался с ними на прощанье.

Медведев Заставил алтайских чиновников выйти в народ.Медведев отправил губернатора Алтайского края и руководителей села Санниково решать проблемы 140 жителей пятиэтажек, у которых дома уже три года нет горячей водыЕлена КРИВЯКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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