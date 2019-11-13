Медведев заставил алтайских чиновников выйти в народ

В среду, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев, совершающий трехдневную поездку по Сибири, решил посмотреть, как живет русская деревня. Для этого премьер отправился в село Санниково Алтайского края (в крае 43 процента жителей сельские).

Санниково - село, на первый взгляд, вполне приличное - 4 тысячи жителей, пятиэтажки, отремонтированный дом культуры, спортплощадка и даже сквер с благодушным названием «Счастливое детство». Медведеву все это презентовали. Но черт, как водится, таился в деталях.

Когда премьер направлялся в дом культуры, чтобы провести в нем совещание по улучшению качества жизни на селе, к нему ринулась местная жительница Татьяна Кадукина.

- Дмитрий Анатольевич, помогите! - кричала она.

Служба безопасности было попыталась отстранить женщину, но она в отчаянии бухнулась на колени. Ее тут же подняли - Медведев уже шел к ней навстречу.

- У нас с 2016 года нет горячей воды, хотя своя газовая котельная! 140 квартир в трех пятиэтажках без воды! Устали ходить по инстанциям, никуда не пускают. Я инвалид второй группы, у меня бронхиальная астма, а в ванной - 10 градусов! - плача рассказывала женщина.

- Почему воды нет? - Медведев обернулся к главе сельсовета Санниково Владимиру Малофееву и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В ответ раздалось что-то невнятное.

- Я обращалась к губернатору. Его люди к нему не допускают. Умоляю, помогите!

- Безобразие, конечно, - мрачно заметил премьер. - Давайте так договоримся: я сейчас проведу совещание, а после него губернатора к вам отправлю. Хорошо?

Женщина кивнула.

- Виктор Петрович (Томенко, - Ред.) приходите, посмотрите, как у меня дома холодно. Гнобят и гнобят, сколько можно?! - голосила женщина.

- Водоснабжение нужно восстановить, поработайте с муниципальным образованием, сходите к людям, посмотрите, как это выглядит, - раздавал на совещании поручения местным чиновникам Медведев.

Обратил внимание премьер и на проблему с завалами мусора в Бийске. На днях из-за этого в городе даже ввели режим ЧС.

- Обращения идут от людей. Нужно решать... - заметил премьер.

Жители села Санниково пожаловались премьеру, что уже три года живут без горячей воды, а местные власти от них отворачиваютсяФото: Елена КРИВЯКИНА

«ИЗ МОСКВЫ ДО КАЖДОГО СЕЛА НЕ ДОТЯНУТЬСЯ»

Русская деревня сегодня - это больше 37 миллионов человек.

Четверть населения страны.

- Наша задача - создать там нормальные условия для жизни. Новые фельдшерско-акушерские пункты, детсады, школы, отремонтированные ДК - такая работа должна быть повсеместной, - заметил Медведев.

Отдельно премьер остановился на проблеме медицины на селе.

- В город приезжаешь, плюс-минус приемлемый уровень в поликлиниках, в больницах. Много сделано за последнее время. А на селе ситуация другая.

Медведев напомнил, что со следующего года запустят государственную программу комплексного развития сельских территорий. В казне на это заложили около 36 миллиардов рублей.

- Из Москвы мы до каждого села с очень большими трудностями можем дотянуться, основная ответственность - на региональных властях. Нужно развивать свою экономическую базу, - заметил Медведев.

Как только закончилось совещание, алтайский губернатор в компании местных чиновников отправились месить снег. До дома Татьяны Кадукиной шли пешком несколько кварталов. Вычищенные до блеска черные ботинки чиновников скользили, снег бил в лицо. Татьяна Кадукина протянула губернатору стопку документов: местные жители даже выиграли суд, но горячую воду им так и не дали.

- Я вечером проведу специальное совещание, мы подумаем, что делать. Вам позвонят, - пообещал губернатор.

Тем временем на пороге ДК можно было наблюдать и вовсе необычную картину. Отправившихся в народ местных чиновников поджидал Медведев. Увидишь такое не часто - обычно это местные чиновники ждут федеральных. Но Медведев явно хотел довести дело до конца.

Губернатор отчеканил: воды у людей действительно нет.

- Бардак. Нужно разобраться. Возьмите на личный контроль! - поручил ему Медведев, а потом по просьбе местных жителей сфотографировался с ними на прощанье.