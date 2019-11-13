Интервью с того света: Василий Уткин задал вопросы Виктору Цою

Во второй серии неоднозначного проекта ТВ-3 «Интервью» опальный спортивный комментатор Василий Уткин побеседует с Виктором Цоем. Идея программы, напомним, в том, что загримированный под историческую личность актер отвечает на вопросы цитатами из собственных реальных сочинений. В первом эпизоде был Ленин (актер Евгений Стычкин), которого допрашивала Ксения Собчак. Конечная цель — экстраполировать высказывания почившей звезды на сегодняшний день. «Интервью» для ТВ-3 снимает студия «Амурские волны».

В программе прозвучат совершенно очевидные ответы Цоя, известные поклонникам из его реальных интервью и биографий: какую музыку он слушал и какая группа была у него самой любимой; откуда взялось название группы «Кино», как получилось, что первая официальная пластинка «Кино» вышла на студии «Мелодия» без ведома Цоя, какие впечатления оставили ему концерты в Европе и США и т. п.

Имя актера, сыгравшего роль Цоя, канал пока не разглашает. Фото: Канал ТВ-3

Вторая часть обещает быть интересней. Уткин спросит, что Цой думал о перспективах карьеры за рубежом, за что любил «Диснейленд» и ненавидел телевидение, как относится к тому что его песни звучали и по-прежнему звучат на митингах.

«Новое шоу – это переосмысление жанра интервью, который сейчас переживает ренессанс и в Интернете, и на ТВ. Кажется, что интересных современников, которые еще не ходили в гости к кому-либо из прославленных интервьюеров, осталось не так и много. Так почему бы не обратиться к другим эпохам?» - объясняют замысел продюсеры.

Имя актера, сыгравшего роль Цоя, канал пока не разглашает.

ТВ-3. «Интервью». Четверг, 14 ноября, 23.00.