Правительство предлагает увеличить штрафы за мелкое хулиганство

В новой версии КоАПа за мелкое хулиганство оштрафуют уже не 500, а на 5 тысяч рублей, а есть риск и на обязательные работы загреметь на 40 часов! Число нарушений, за которые ударят протоколом и рублем, может возрасти в два раза — с 16 до 35.

К действиям, выражающим явное неуважение к личности и к обществу, могут отнести самые разные проявления человеческой натуры. Например, выгул без намордника собаки, которая по недавно принятым правилам относится к одной из опасных пород. Либо крайняя форма физиологического нетерпения, которая в прямом смысле выплескивается в общественном месте.

Для чего так резко расширяют круг мелкохулиганских действий и увеличивают штрафы за них — об этом мы спросили известного адвоката, бывшего следователя угрозыска Игоря Маркелова.

- Широкая трактовка мелкого хулиганства — возвращение к советской практике?

- То, что было при СССР, комментировать не могу. Что касается новейшего Кодекса, то у меня впечатление, что его постоянно расширяют. Но мелкое хулиганство всегда расшифровывалась как действия, которые выражают неуважение к обществу и к личности. Тут нет никаких корыстных, иных «рациональных» побуждений или попытки нанесения физического вреда - это вот такая вспышка негативных чувств, неприятия.

- Ну вот пошел, например, человек гулять в ближайший парк с собакой, сразу на нее намордник не надел —и всё, гони 5 тысяч?

- Ну, не все так просто. Презумпцию невиновности пока никто не отменял. Человек не виновен, пока не доказано обратное. Но никаких сил не хватит на составление такой массы протоколов - если все кинутся звонить с подобными вот сигналами жаловаться на собак без намордников, на справивших нужду граждан… Сколько сотрудников, полномочных на составление протоколов, придется отвлекать на подобные звонки, сообщения? Истерии собак без намордников не понимаю, честно говоря.

- Почему столь резкое увеличение штрафов — в 10 раз?

- Наверное, государству нужны деньги. С одной стороны — ужесточение справедливо, в ряде случаев. Например, если человек идет по городу выпивший настолько, что ему захотелось поорать матом на всю улицу или он исключительно нецензурно разговаривает с кем то по телефону в транспорте, на остановке, в магазине — ну пусть он за это заплатит, чтобы неповадно было впредь. Это входит в понятие хулиганство — лично никого не оскорбив, общественный порядок он нарушил. Тут в наказании плохого ничего нет. Но если человек с воспитанной собакой прошел из дома в лес — а его сразу штрафуют, то логичнее наказать тех, кто подобные наказания придумывает. Лучше бы занялись проблемой бездомных животных. Которые скрещиваются с кем попало, а потом бегают по помойкам и наносят вред людям, ничего не боясь.

- Когда человек отправляет естественные надобности в общественном месте — разве это не относилось и прежде к мелкому хулиганству?

- Раньше это был самостоятельный состав. И за это привлекали. Но и тут есть нюанс. В Москве найти общественный туалет - не самая большая проблема, а в большинстве других городов или поселков? Где туалетов общественных днем с огнем, а в кафе они закрыты — и работают «только для посетителей»?.

- Стоит ожидать резкого увеличения роста штрафов по всей стране?

- Так скорее всего для того данное расширение и делается! Вместо того, чтобы думать над решением проблем, думают лишь о пополнении бюджета.