2019-11-14T18:32:17+03:00
Экономика

Губернаторы сами решат, нужны ли им мигранты

Минтруд предложил поправки в законодательство
Владимир НИКОЛАЕВ
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В целом по стране с января по сентябрь 2019 года иностранцы составляли 6% рабочей силыВ целом по стране с января по сентябрь 2019 года иностранцы составляли 6% рабочей силыФото: Мария ЛЕНЦ
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На местах виднее — видимо, такой логикой руководствовались чиновники Минтурда, предложившие дать губернаторам больше полномочий по решению вопросов с мигрантами.

Теперь они будут решать, сколько народу и на какие места готовы у себя принять. Губернаторы смогут запрещать те или иные профессии для иностранцев, а еще регулировать количество патентов, которые будут готовы им выдать. Можно будет посчитать, сколько наберется вакансий строителей или, скажем, учителей, и именно столько разрешений на работу выдать. Например, не хватало водителей автобусов, набрали, сколько надо, — все, закрыли лавочку, прекратили выдачу патентов.

Разумеется, все это касается только тех иностранцев, которые трудятся у нас официально, то есть регистрируются и получают патент на работу.

У руководителей регионов и сейчас есть возможность, регулировать численность приезжих. Например, в Приморье губернатор запретил нанимать иностранцев водителями — хоть такси, хоть грузовиков. А глава Якутии в марте «закрыл» для мигрантов больше 30 профессий после того, как уроженец Киргизии похитил и изнасиловал местную жительницу.

Теперь с поправками в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» поставить приезжим заслон будет проще.

- Сейчас схема приема иностранной рабочей силы работает следующим образом. Организации подают свои заявки, которые рассматриваются на трехсторонней комиссии в регионах. После утверждения их отправляют на федеральный уровень. Уже федеральная трехсторонняя комиссия рассматривает все с учетом ситуации по всей стране. Затем спускает обратно в регион. И действуют эти квоты в течение года, - объяснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Предлагаемая система, когда решения могут принимать власти региона без обращения в центр, более гибкая и оперативная.

В целом по стране с января по сентябрь 2019 года иностранцы составляли 6% рабочей силы. Но в отдельных регионах их доля превышает 10% — в Москве и Московской области, а еще в Магаданской области.

Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям!

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КСТАТИ

Проживет ли Россия без мигрантов?

Каждый шестой работник в нашей стране - приезжий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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