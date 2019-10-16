Проживет ли Россия без мигрантов?

На днях появились данные ООН о миграции в России. Оказалось, у нас находится почти 12 млн приезжих - 8% от всего населения страны. Примерно такие же данные и от МВД - 11 млн человек. Много это или мало?

Песчаный карьер - я!

Давайте подсчитаем. Детей среди мигрантов, по экспертным оценкам, где-то 0,5 млн человек. Получается, что работающих примерно 11,5 млн. А всего работоспособного населения у нас 70 млн человек. Выходит, что доля мигрантов на рынке труда - 16%. Каждый шестой.

- Приезжие в основном это строители, таксисты, уборщицы, курьеры, няни, сиделки, помощники по дому, дворники, - рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев. - Иностранные работники конкуренцию россиянам пока не составляют, разве что на самых тяжелых работах.

Из дворников в инженеры

Классическим образом гастарбайтера считается дворник. Но сфера ЖКХ далеко не самая массовая, где работают приезжие из Средней Азии. В основном они трудятся в строительстве, торговле и сфере услуг. У кого хорошо с русским языком и арифметикой - официантами.

При этом качество свежеприбывших приезжих в последние годы падает. Люди с профессией и образовани ем перебрались к нам давно. Теперь очередь за «двоечниками».

Однако растет доля мигрантов, работающих в промышленности.

- В регионах, где открывается много предприятий, например в Калужской области, местные не очень активно идут на заводы, - отметил Полетаев. - Как только начинает создаваться промышленный кластер, возникают кадровые проблемы. Специалистов и не хватает, и не хотят они идти на завод, где режим, дисциплина. Это открывает возможности для приезжих. Если у кого-то есть квалификация - среднее специальное или высшее образование, их охотно берут. Правда, в основном рабочими: не все выпускники вузов и техникумов соответствуют нашим профессиональным требованиям.

Играет роль и демографическая яма 90-х. Специалисты старшего поколения, кто еще не на пенсии, как правило, хорошо устроены и от добра добра не ищут. А дети новой России к рабочим специальностям относятся прохладно.

- В ближайшие 5 - 6 лет ежегодно численность трудового населения в РФ будет уменьшаться на 800 тыс. человек, - «обрадовал» прогнозом руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - И внешняя трудовая миграция будет являться ресурсом для устойчивого функционирования отечественной экономики.

Тихая экспансия

И вроде бы все эксперты твердят, что приезжие заполняют лишь те места, от которых воротят нос россияне, но все равно у народа ощущение: выживают нас потихоньку. Откуда такое чувство?

Дело в том, что обычный работяга начинает конкурировать с приезжим, как правило, не в лучшей жизненной ситуации. Сократили с завода, так хоть дворником перебиться, а там уже все занято. Приезжие знают, что в России их ждет тяжелая неблагодарная работа, и готовы к ней, а коренное население воспринимает такой труд как крайний вариант.

- Есть и другой сценарий. Мало кому нужен один строитель, обычно за объект берутся бригады. И тут, если русские работяги не сбились в стаю, им предпочтут готовую команду маляров или штукатуров из Молдавии или Средней Азии, - рассуждает экономист Александр Степанов. - Если и берут нашего в такую бригаду, он будет чувствовать себя некомфортно среди людей другой культуры. Чужаком в собственной стране.

Кстати, такое разделение труда уже закреплено официально. Ежегодно правительство утверждает квоты на иностранную рабочую силу, в которых прописано, сколько неграждан России может трудиться на предприятии той или иной сферы. Для строительства этот уровень достигает 80%.

Постепенно мигранты захватывают новые для себя отрасли. Например, все больше приезжих работает в медицине.

- Дело в нехватке кадров - врачей и в первую очередь среднего и младшего медперсонала. Нам аукнулась оптимизация. Когда несколько лет назад сократили число медицинских первичных пунктов, меньше стали готовить и медработников - думали, что они будут не нужны в таком количестве, - констатирует профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Вячеслав Бобков. - Такая ситуация не только в медицине, но и среди учителей. В малых городах, например, уже видна тенденция: среди педагогического состава все больше приезжих из ближнего зарубежья.

Похоже, власти никакой проблемы не видят. Недавно было принято решение упростить приезжим получение гражданства. Если речь идет о специалистах, в том числе медиках, по новым правилам нужно прожить уже не три года, а год, прежде чем получить заветную книжечку с двуглавым орлом.

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