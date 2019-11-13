2019-11-13T21:08:13+03:00
Звезды

"После химиотерапии брови и ресницы отвалились": звезде сериала "След" диагностировали рак груди

Актриса Ольга Копосова впервые раскрыла страшный диагноз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Четыре года у актрисы диагностировали рак грудиЧетыре года у актрисы диагностировали рак грудиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Ольга Копосова полюбилась телезрителям по главной роли в детективном сериале "След". Она сыграла волевого и строгого полковника, который с уверенностью раздает приказания и распутывает самые сложные дела. Однако в реальности звезда пережила немало ударов судьбы.

В 2008 году трагически погибла мама Ольги Копосовой. Женщину сбил поезд. Актриса как раз снималась в сериале "След". "Мама стала ходить на какие-то обеды в собес. Ее путь проходил через железную дорогу. Я еще ей сказала, чтобы она была внимательнее. Через несколько дней мне позвонили из собеса. Спросили, почему мама не пришла на обед. Потом был звонок из полиции. Мне сказали, что поезд сбил человека. Удар был такой силы, что около нее даже сумки не нашли", - рассказала актриса в эфире программы "Судьба человека".

Артистка сообщила Борису Корчевникову, что была очень близка с мамой и по сей день переживает из-за этой трагедии. "Я поехала на опознание. Не думала, что поезд так может сбить человека. У мамы были больные ноги. Видимо, она не заметила поезд", - сказала Ольга.

А через четыре года у актрисы диагностировали рак груди. Она перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. На вопрос Корчевникова, как звезда узнала о страшном диагнозе, ответила: "Я сама нащупала. Просто появился какой-то шарик. Я сначала не думала про онкологию. А через год чувствую, что у меня растет это образование. Внутри это чувствуется, шевелится, как будто живет вместе со мной".

Ольга просила врачей отложить операцию, потому что тогда был разгар съемок. Но в итоге продюсеры придумали сцену, где она ложится в больницу. После хирургического вмешательства Копосова прошла четыре курса химиотерапии.

"Я появилась на съемочной площадке без волос. Мне сделали парик. После химиотерапии брови и ресницы отвалились. В итоге ресницы клеили, брови рисовали. Делали все, чтобы только я снималась в продолжении сериала", - заключила Ольга Копосова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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