2019-11-14T03:44:19+03:00
Спорт

Медведева и Трусова встретятся на Гран-при в Москве

В Москве открывается V этап Гран-при по фигурному катанию
Сергей КИРИЛЛОВ
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Евгения МедведеваЕвгения МедведеваФото: REUTERS
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Масла в огонь подлил сам президент Федерации фигурного катания Александр Горшков, который рассказал о претензиях России к судейству на этапах Гран-при. Обращения с просьбой разобраться, почему нашим спортсменам откровенно занижают оценки, как это было, к примеру, с Елизаветой Туктамышевой, уже направлено в технический комитет Международной федерации.

А еще наши бьются за изменения технического регламента. Оказывается, одиночницам в короткой программе не разрешается делать четверные прыжки. Прямого запрета в правилах нет, но там говорится только о том, как судить тройные… Российская сторона хочет устранить этот недочет и аргументирует это борьбой за гендерное равенство. Ведь программы у женщин и у мужчин уровняли по времени, почему бы не сделать следующий шаг. А то получается, что мужчинам можно прыгать четверные, а женщинам нельзя…

Но этот вопрос будет решаться лишь в конце сезона. А пока мы будем восхищаться четверными в исполнении Александры Трусовой, но только в произвольной программе. Впрочем, она и так является рекордсменкой мира по сумме двух программ.

Кроме Трусовой в соревнованиях одиночниц в Москве выступит и любимица публики Евгения Медведева.

Медведева приехала в Москву со своим бой-френдом?

Битва Медведевой и Загитовой в этом сезоне отошла на второй план. Прославленных чемпионок теперь опережают другие, более юные воспитанницы Этери Тутберидзе. Но все равно у Медведевой очень много поклонников. И теперь они обсуждают бойфренда своей любимой фигуристки.

О том, что канадский фигурист вьетнамского происхождения Нам Нгуен неровно дышит к Евгении Медведевой известно давно. Они занимаются вместе у канадского тренера Брайана Орсера и Нам не раз подкатывал к российской фигуристке, в том числе и через соцсети.

Сначала он через Инстаграм приглашал ее в ресторан: «Пойдешь со мной есть суши?»

https://www.instagram.com/p/BwsCPlTF2PQ/

А в мае сделал и более серьезное предложение:

«Выйдешь за меня замуж?»

Русская фигуристка ответила жестко: «В следующей жизни».

Но сердце, не лед на катке, и уже летом Нам выложил в Инстаграм сюжет, как они гуляют с Медведевой. Сначала фигуристы пошли на пирс, а потом и в в ресторан на крыше небоскреба в Торонто. «Окей, у меня заняло 13 месяцев, чтобы затащить вот ее не на суши, а на ужин», – говорит фигурист за кадром, и оба смеются.

Кстати, Нам Нгуен наряду с серебряным призером Олимпиады-2018 японцем Шома Уно является одним из фаворитов московского этапа. Напомним, что на своем первом этапе Гран-при в Канаде Нгуен занял второе место вслед за двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, правда проиграл ему очень много.

КОНКРЕТНО

V этап Гран-при по фигурному катанию. 15 — 17 ноября. Участники от России

женщины — Евгения Медведева, Александра Трусова, Станислава Константинова

мужчины — Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатовспортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Андрей Новоселов

танцы на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов

Первый канал

Завтра. Фигурное катание. Гран-при 2019. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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