О том, что к вам идут коллекторы, - предупредят заранее

ДОЛЖНИКАМ СООБЩАТ О КОЛЛЕКТОРАХ

Владимир Путин подписал закон, который касается привлечения коллекторских структур во взаимоотношения кредиторов с должниками. Отныне кредиторы должны уведомлять своих должников о привлечении третьих лиц (коллекторов), размещая сведения об этом в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора.

ЗА ЯНТАРЬ - В КОЛОНИЮ

Еще один закон, подписанный президентом, устанавливает уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней. Виновные могут приговариваться к штрафам от 1 млн рублей до 5 млн или отправляться в колонию на срок от 2 до 6 лет. При этом ответственность предусмотрена не только за добычу, но и за транспортировку и хранение.

АВТО В ЗАЛОГЕ НЕ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ ПРОДАТЬ

Президент распорядился создать Единую систему поиска информации о движимом имуществе, находящимся под залоговым или иным обременением. Сейчас работают 2 такие площадки - реестр уведомлений о залоге движимого имущества и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц и предпринимателей.

Новая система будет на базе портала госуслуг. И направлять запросы сразу в оба реестра не потребуется. Это должно улучшить прозрачность сделок и минимизирует риски мошенничества.

Заработает новая система примерно в середине следующего года - спустя 180 дней послу опубликования закона.