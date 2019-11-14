2019-11-14T00:01:27+03:00
Туризм

Откроют ли для россиян Египет в 2019 году: На море хочется, а Хургады все нет

Вопрос может решиться во время визита Владимира Путина на форум в Асуане. Так что есть шанс, что Египет все-таки откроют для россиян в 2019 году
Юлия СМИРНОВА
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Египетские курорты заждались россиянЕгипетские курорты заждались россиянФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Хургада и Шарм-эль-Шейх много лет подряд были самыми популярными зимними пляжами у российских туристов. Тепло, недорого, без мороки с визами, лететь близко. Но прямых рейсов на Красное море нет уже 4 года — воздушное сообщение закрыли с ноября 2015 года, после крушения российского лайнера над Синаем. Причиной трагедии стал теракт.

Полеты из Москвы в Каир возобновили в прошлом году, российские эксперты тщательно проверили воздушную гавань египетской столицы, вынесли вердикт, что с безопасностью ве в порядке. А вот удобных для отпусков прямых рейсов на Красное море нет до сих пор. И каждую осень, когда заканчивается пляжный сезон на Черном море и в Анталье, у туристов возникает вопрос: а куда на Новый год полетим загорать? Может, в Египет? Но чартеров все нет.

Откроют ли для россиян Египет в 2019 году? Этого ждали с минуты на минуту, после встречи Владимира Путина с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите “Россия – Африка” в Сочи в конце октября. Но пока без новостей – президенты договорились «продолжать работу». А туроператоры с авиаторами уже спланировали свои зимние расписания без всяких надежд на возобновление чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Между тем движение все-таки есть. В аэропорту Хургады еще в августе запустили новый терминал, оснащенный новейшими системами безопасности. В Шарм-эль-Шейхе в начале ноябре открылся после ремонта и модернизации открыли один из терминалов воздушной гавани, сообщают в Ассоциации туроператоров России (atorus.ru). И он буквально нашпигован видеокамерами, сканерами, системами биометрического доступа в помещения и анализаторами воздуха на предмет взрывчатых веществ и газов.

«Российские рейсы скоро снова полетят в Шарм-Эль-Шейх», - пообещал после инспекции аэропорта министр гражданской авиации Египта Юнис Аль-Масри.

Но когда? В середине декабря Президент России едет в гости к своему египетскому коллеге, на форум в Асуане с 11 по 13 декабря. Возможно, там и договорятся об открытии воздушного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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