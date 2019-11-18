Как я покупал «народные облигации»

С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций» (ОФЗ-н). Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. Отличительная особенность четвертого выпуска ОФЗ для населения - возможность покупать их удаленно. Для этого можно использовать либо онлайн-банк, либо мобильное приложение.

СТАТЬ ДИВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Напомним, речь идет о государственных облигациях, которые выпустил Минфин России. Это специальное размещение, уже четвертое по счету, предназначенное для физических лиц. У него есть несколько отличительных от первых выпусков особенностей. В частности, приобрести «народные облигации» теперь можно не только в Сбербанке и ВТБ. Список организаций дополнился Промсвязьбанком и Почта Банком. Кроме того, появилась возможность удаленной покупки. До этого такого сервиса не было. Каждый раз приходилось идти в офис.

К слову, именно так я и поступил в прошлый раз - два с половиной года назад, - когда появился в продаже первый выпуск «народных облигаций». Пришел в офис и потратил примерно час на оформление всех нужных бумаг. На этот раз я решил сэкономить время и стать диванным инвестором - то есть протестировать онлайн-сервис покупки ОФЗ-н.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Купить ОФЗ-н через онлайн-банк или мобильное приложение могут только действующие клиенты банка, у которых есть брокерский договор. Если его нет, то сначала нужно его подписать, а уже потом совершать операции по покупке/продаже ценных бумах (в том числе ОФЗ-н). Мне повезло, что брокерский счет у меня уже был.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В прошлый раз я покупал «народные облигации» в Сбербанке. Поэтому четвертый выпуск решил приобрести там же. Благо, от первого размещения у меня уже набежали купоны. Их я и решил потратить на приобретение дополнительных гособлигаций.

Но сначала возникли небольшие трудности. Мобильное приложение я изучил вдоль и поперек, но не нашел ни единого намека на покупку ОФЗ-н. Пришлось обращаться в мобильный чат со специалистом. Оказалось, что инвестиционные продукты нужно покупать в другом приложении - для инвесторов.

Скачиваю новое приложение. Ввожу номер брокерского счета, получаю временный пароль и сразу же меняю его на новый. В разделе «Идеи» у меня двадцать видов инвестиционных предложений для клиентов. Выбираю «ОФЗ для населения».

Выбираю нужное количество бумаг. Система автоматически рассчитывает, сколько будет списано со счета. Цена немного выше номинала. Но к этому я был готов. В отличие от вклада с фиксированной доходностью, облигации выпускают в конкретный день и на четко обозначенный срок. То есть можно прийти за покупкой в первый день выпуска (в данном случае - 2 сентября), а можно через месяц или три. При этом стоимость облигации постепенно растет - на процент заявленной доходности. К примеру, если ставка составляет 6% годовых, а вы купили пакет облигаций через месяц, то вам нужно заплатить примерно на полпроцента больше. Это справедливо. Ведь держать облигации вы тоже будете не полных три года, а чуть меньше.

В моем случае накопленный купонный доход (НКД) составил 12,47 рубля на каждую купленную облигацию. Или 124,7 рубля за 10 штук. Но Сбербанк почему-то списал с меня в три раза больше - 372,75 рубля. Почему? Из разговора со службой поддержки оказалось, что у «народных облигаций» (как и у тех, что торгуются на бирже) помимо накопленного купонного дохода есть и другая «скрытая комиссия» - это цена размещения, которую устанавливает Минфин. Выяснилось, что она меняется с каждой неделей. И не в особо выгодную для инвестора сторону. В моем случае она составляет 102,48%. То есть при покупке каждой ценной бумаги мне нужно заплатить почти 2,5% сверху.

В итоге средняя доходность в течение трех лет «благодаря» этим двум «скрытым комиссиям» уменьшается с номинальных 7% до реальных 6,18% годовых. И это несмотря на то, что в этом выпуске банки не берут брокерские комиссии. В прошлые разы они составляли от 0,5 до 1,5% от суммы.

Отсюда вывод - если хотите получить максимальный доход от инвестиций в ОФЗ-н, не откладывайте это решение, вкладывайте в них в первый же день после начала продаж. В Минфине обещали, что планируют и в дальнейшем использовать этот инструмент.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Здесь можно посмотреть текущую цену размещения и накопленный купонный доход по текущему выпуску ОФЗ-н

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/ofz-n/current/

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Номинал одной «народной облигации» - 1000 рублей

• Минимальная сумма вложений - 10 тысяч рублей

• Максимальная сумма - 15 млн рублей

• Объем выпуска - 15 млрд рублей

• Доходность купонов - от 6,5% до 7,35% годовых (выплаты каждые полгода)

• Период продажи - со 2 сентября 2019 по 25 февраля 2020 года (если все не раскупят раньше)

По данным Минфина.