В столице пенсии в декабре выплатят по особому графику

Пенсионеры Москвы в декабре 2019 года будут получать городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты по особому графику. Как сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения столицы, выглядит это так:

1. В отделениях «Почты России» в Москве и на отдельных присоединенных к Москве территориях:

- с 3 по 5 декабря выплаты можно получить по обычному графику;

- 6 декабря - за 6 и 8 декабря;

- 7 декабря - за 7 декабря;

- с 9 по 12 декабря - по обычному графику;

- 13 декабря - за 13 и 15 декабря;

- 14 декабря - за 14 декабря;

- 16 декабря - за 16 и 17 декабря;

- 17 декабря - за 18 декабря.

2. В отделениях УФПС Московской области - филиала «Почта России» на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых Домодедовским и Подольским почтамтами:

- с 4 по 18 декабря - по обычному графику.