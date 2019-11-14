2019-11-14T12:27:07+03:00
Город помогает

В «Школе социального волонтерства» научат ухаживать за больными

Желающих приглашают на бесплатные занятия
Светлана ОЛИФИРОВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В столичном Центре «Моя карьера» работает «Школа социального волонтерства». Москвичи могут научиться помогать слабым и больным людям, в том числе и с инвалидностью, живущим в психоневрологических интернатах (ПНИ).

По словам директора Центра Ирины Швец, специалисты стараются привлечь добровольцев, помочь им дойти до благотворительной организации, а через нее оказывать реальную помощь людям. К примеру, обученные волонтеры навещают подопечных в психоневрологических интернатах и психиатрических больницах, общаются, гуляют с ними, читают, проводят праздники и дни рождения, поездки и пикники, экскурсии и выходы в театр, открытые инклюзивные ярмарки. Чаще всего пациенты интернатов и больниц занимаются арт-терапией - танцами, песнями, а также играми.

Кроме того, благотворительная организация создает специальные условия для трудоустройства людей с ментальными особенностями и оказывает юридическую помощь тем, кто хочет восстановить дееспособность. Желающие стать волонтерами могут обратиться в Центр «Моя карьера». Им расскажут об основах социального волонтерства, его базовых принципах и правилах. Ближайшие занятия «Школы социального волонтерства» по теме добровольческой помощи в ПНИ и ПВТ:

18 ноября, 18.00 - 21.00.

Социальное волонтерство: первые шаги. Как помогать детям-сиротам и детям в больницах? Регистрация на сайте - https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1100953/

Везде участие бесплатное.

Справочный телефон - (495) 633-63-83.

Адрес Центра «Моя карьера»: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».

Подробная программа тренингов - на сайте www.моякарьера.москва

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