Даниил Медведев: Не пойду с Циципасом в ресторан. Никогда!

Даниил Медведев свою первую встречу проиграл Стефаносу Циципасу (6:7; 4:6), хотя до этого четыре раза побеждал грека. Но это противостояние имеет и скрытую интригу. Соперники орудуют друг против друга не только ракетками, но и языками.

- Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после интервью Циципаса в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, его не прощу. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трэшток, то это будет трэшток, - говорил Медведев перед стартом турнира в Лондоне, имея в виду слова Циципаса, который после поражения от россиянина в полуфинале Shanghai Masters сказал, что теннис у Медведева «скучный».

После своей первой победы над Медведевым грек продолжил «трэшток»:

- Я долго ждал победы над Медведевым. Здорово, что выиграл именно сегодня. С Даней не бывает легко. Почему я не люблю Медведева? Ну, это слишком серьезная формулировка… Но ужинать с ним мы сегодня точно не пойдем, - сказал грек.

- В Лондоне много классных ресторанов, я уже оценил! С женой и командой ходили, рестораны и правда отличные. Но с Циципасом точно не пойдём в ресторан. Никогда! - ответил Медведев.

Эту история можно было бы и не раздувать, если бы Медведев и Циципас не были бы самыми талантливыми молодыми игроками в туре. Медведеву — 23, Циципасу — 21 и им еще играть друг против друга лет десять. Словом, на вершине мирового тенниса появилось новая парочка антиподов, какими много лет были Серена Уильмс и Мария Шарапова. «Я этой маленькой сучке (Шараповой) больше никогда не проиграю», - говорила американка после поражения в финале Уимблдона-2004. А когда Вильямс полезла в личную жизнь Шараповой, Маша напомнила всем, что сама Серена живет со своим тренером…

Но, надеемся, что ребята все же не опустятся до подобных разборок.

А во втором матче в Лондоне Медведев удивительным образом уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, хотя в третьем сете вел 4:0..

- Мне повезло, честно говоря, - сказал Надаль сразу после окончания встречи. - Даже хочется извиниться перед Даниилом, ведь он был достоин победы. Думаю, такое случается в одном случае из 1000.

Как видим, с испанским доном у Даниила совсем другие отношения.

Кстати, у Медведева на этом турнире еще не все потеряно, правда, теперь не все зависит от него. Для выхода из группы ему в последнем матче необходимо обыграть прошлогоднего чемпиона Александра Зверева, причем в двух сетах. При этом Циципас, который уже вышел в плей-офф, должен победить Надаля.